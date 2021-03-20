參加《造星2》被淘汰出局　冼靖峰轉戰《聲夢傳奇》：多好多訓練

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-20 13:00

無綫（TVB）歌唱真人騷《聲夢傳奇》早前因高層人事變動一度傳出「煞停」消息，不過節目最終獲放行並將於4月10日起逢星期六晚播出。為隆重其事，TVB昨日（19/3）特意舉行記招公布詳情，15位參賽者亦以全新形象登場。

22歲官仔骨骨的冼靖峰自爆曾經是一名200磅的肥仔，備戰首要任務就是減肥。（葉志明攝）

22歲官仔骨骨的冼靖峰（Archie）自爆曾經是一名200磅的肥仔，積極備戰的首要任務就是減肥：「最肥嗰時有200磅，上鏡唔好睇所以要減肥，同埋要練氣，買咗跑步機喺屋企，每日都跑。」他更笑言減肥大計已經實行二十年：「由出世已經比其他人肥，兩、三歲食到好肥，就一直減減減，因為呢個比賽就特別再減多啲。」

除學唱歌、練氣外，Archie坦言在跳舞上要加倍努力：「唱歌技巧、跳舞都要練，跳舞我好屎，希望可以由完全唔識跳舞到有少少嘢睇。」談到個人的優勝之處，他說是自己的心態：「大學嗰時識到好多玩音樂朋友，佢哋畀咗好多養份我。我有夾Band，又有自己作曲、唱下唔同類型嘅歌，希望都可以幫到我。」

除學唱歌、練氣外，Archie坦言在跳舞上要加倍努力。（葉志明攝）

2019年，冼靖峰曾參加《全民造星2》，可惜第二輪比賽表現未如理想被淘汰出局。今次參加《聲夢傳奇》，他指兩個比賽形式非常不一樣：「兩個比賽好唔同，《全民造星》係90幾個人選出嚟，《聲夢傳奇》就一開始得15個人。中間接受嘅訓練，《聲夢傳奇》多好多，時間維持長啲。《全民造星》係由咩都唔識，慢慢變成一個好勁嘅藝人，《聲夢傳奇》就想一出嚟就係受好多訓練咁。」

再次參加比賽，Archie說是想證明自己不會放棄唱歌：「好想證明畀自己、Bandmate睇我唔會放棄唱歌。最想放棄係減肥嘅時候，記得啱啱玩呢個比賽時，造型師話『你太肥，好多衫都着唔到、唔好睇』，就覺得點解減二十年都未減到，中間都幾辛苦。」

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