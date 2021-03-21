熊黛林曬3歲孖女近況顏值差再惹熱議　家姐愈大愈甜美標緻搶晒Fo

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-21 15:41

熊黛林（Lynn）於2016與郭可頌結婚，並於2018年4月誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，一家四口生活得非常幸福。Lynn不時都會於社交網分享一對寶貝女兒的生活片段，毫不介意公開囡囡的樣子，讓大家一同見證囡囡的成長。Kaylor與Lyvia雖然是孖女，不過兩人的樣子長得完全不一樣，一個似爸爸，一個似媽媽。她們亦難免會被網民拿來比較，指她們的顏值差距非常大，單是眼睛就有明顯大小差別，大孖Kaylor長相像Lynn，細孖Lyvia則更像郭可頌。對此，Lynn也不只一次回應，說兩個女兒都有了她和郭可頌的特質，且各有個性，顯得更加可愛。

Lynn一家四口慶祝孖女一歲生日。(熊黛林IG)

眨下眼一對孖女下月便3歲生日，日前Lynn就於小紅書post了囡囡拍照的花絮短片，片中的Kaylor與Lyvia明顯長高了不少，看來有一般4歲小孩的高度，妹妹比家姐還要高一些，可謂長得相當高。兩人愈大愈可愛，在鏡頭前表現得好活潑，家姐Kaylor更是愈大愈漂亮，尤其一對水汪汪的大眼睛非常之精靈，靚樣甜美標緻，完全是搶晒Fo。

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