70歲鄔友正病住歐遊險盲　錯過黃金治療期︰因為無知折騰一個多月

97年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後就閃嫁比她年長廿年的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，婚後育有2子，轉眼已結婚26年。近月鄔友正愛上玩社交網不時發文爆料與網民互動，更自揭曾因輕視病情繼續歐遊錯過黃金治療期險盲。



翁嘉穗（Virginia）與鄔友正婚後育有兩子。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗與老公鄔友正慶祝結婚26周年。(IG圖片)

翁嘉穗（Virginia）鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗去年為老公鄔友正開Party慶祝70大壽。（IG@kashuivirginia）

近日鄔友正卻突然上載重病照，雙目無神又眼睛浮腫狀況極為嚇人！他指這是兩年半前患肺炎的照片。當時疫情期間由香港回內地，沒有打肺炎針，加上過度運動，不幸患上肺炎。燒至39度，體重更在七天直插10.5KG，由69KG急降至58.5KG。

鄔友正一手創立譽滿國際的床褥傢具王國事業有成。（鄔友正小紅書）

愈活愈年輕！（IG@kashuivirginia）

鄔友正上載重病照片，當時病況嚴重。（小紅書）

重病不起。（小紅書）

鄔友正再在小紅書以「因為無知，歐洲旅行泡湯了！」為題，分享10年前病住歐遊情況：「在飛機上，眼睛同面部非常痕癢，我以為普通敏感，所以掉以輕心！到達西班牙，面部出了很多紅瘡，又好痛！」他未有理會病情繼續去睇鬥牛上山玩，直到去到意大利及法國，太辛苦頂唔順叫太太自己一個去玩，先後兩次睇醫生食藥：「可惜病情越來越嚴重，越來越痛苦！法國醫生也束手無策，後來他寫醫生信轉介我去巴黎的美國醫院睇專科！」

鄔友正憶起當年歐遊重病險盲。（鄔友正小紅書）

鄔友正憶起當年歐遊重病險盲。（鄔友正小紅書）

最終專科醫生診斷原來鄔友正生蛇後︰「他說我生蛇生到眼睛，好危險，隨時會盲，又寫信轉介我去睇埋眼科！今次食咗藥舒服好多！一返到香港，立即去睇家庭醫生，她開咗一個月藥給我食，告訴我要痛一個月才可以完全好返！我錯過了生蛇的頭72小時的黃金機會來醫治。因為無知，折騰一個多月，整個歐洲旅遊沒有享受過﹗」鄔友正更感到奇怪醫生的水準：「完全睇唔出我生蛇，開錯晒啲藥！」

鄔友正當時錯過黃金治療72小時。（鄔友正小紅書）