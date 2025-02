方力申宣布結婚　老婆為藝術家葉萱曾勇敢指證鄭明析公開性侵經歷

方力申於情人節宣布與葉萱(Maple)於美國結婚,上載二人穿上粉紅色衛衣在海邊的背影照寫道:「我們在這裡結婚了,祝大家情人節快樂。」低調又浪漫,恭喜恭喜!

恭喜恭喜!(IG/@alexfongliksun)

2023年,方力申認戀有「氣質版馮盈盈」之稱的藝術家葉萱(Maple),女方隨即被爆是韓國攝理教前信徒。現年31歲的葉萱曾用韓文名:鄭秀晶,她參與Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)曾透露自己在17歲在銅鑼灣行街嗰陣,第一次見到攝理教教徒傳教,結果成功被招攬入教,更飛到韓國加入教會。Maple在鄭明析出獄後火速上位,會在播道會上唱歌跳舞,又會任教會宣傳。2018年到2021年間,一共被教主鄭明析性侵犯17次。

攝理教主性侵案終審裁決後,葉萱(Maple)表達對鄭明析獲判17年徒刑的看法。

葉萱就出面指控鄭明析性侵。 (YouTube截圖 / @Netflix Asia)

遭到性侵的葉萱,因聽到鄭明析指自己是彌賽亞,也擔心下地獄,所以便忍受著,她也認為對方的行為是很嘔心,但她同時又感到自責、認為是自己的問題。她曾經自殘雙手,又直言每一天都很想死,但始終覺得要站出來揭露真相。對此,方力申直認不諱,指節目中的受害人正是女友,並指大家做朋友時,對方亦很坦誠跟他提及自己的過去,他認為這個女仔很特別,經了解過一段日子,覺得她是一個言行一致的女仔,更指雙方已見家長。

2024年6月,方力申首個內地個人演唱會,有觀眾捕獲葉萱(Maple)不避嫌在台下支持。

方力申曾透露:「我同佢表白完,佢ok咗,我一個禮拜內就帶佢見我爹哋媽咪先。初時佢都覺得使唔使咁快,有啲驚,但係我做人係好認真,當我覺得佢係一個好女仔時,就好想我屋企人見佢。因為我係一個藝人,佢爹哋媽咪最初同個女講『佢貪你乜嘢?佢外面見咁多靚人,點會揀你﹗可能佢都係呃你嘅,睇定啲先啦』。我問︰『我帶你見埋我爹哋媽咪,你都唔信我係認真?』可能我哋藝人畀人感覺太多新聞。」他更曾多次提到希望能陪女友葉萱Maple到韓國出庭,保護她及支持她,可惜表示會尊重女方家人的決定,最終未獲安排。

葉萱在記者會中以流利的韓文稱自己來自香港。(影片截圖)

葉萱(Maple Yip)2022年3月16號指控鄭明析性俊的記招畫面(《以神之名:信仰的背叛》截圖)

最後,攝理教教主鄭明析惡涉嫌性侵和猥褻罪名,一審被判監23年,經上訴後,二審被判17年;及後,最高法院於日前裁決,鄭明錫準強姦和準強制猥褻罪成立,需戴電子腳鐐15年,禁止於兒童、青少年相關設施和殘障者福利設施就業10年。經最高法院裁決後,葉萱坦言:「終於結束了,我想可以重新開始了。」