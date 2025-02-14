方力申宣布結婚　老婆為藝術家葉萱曾勇敢指證鄭明析公開性侵經歷

方力申於情人節宣布與葉萱（Maple）於美國結婚，上載二人穿上粉紅色衛衣在海邊的背影照寫道：「我們在這裡結婚了，祝大家情人節快樂。」低調又浪漫，恭喜恭喜！

恭喜恭喜！（IG/@alexfongliksun）

2023年，方力申認戀有「氣質版馮盈盈」之稱的藝術家葉萱（Maple），女方隨即被爆是韓國攝理教前信徒。現年31歲的葉萱曾用韓文名：鄭秀晶，她參與Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）曾透露自己在17歲在銅鑼灣行街嗰陣，第一次見到攝理教教徒傳教，結果成功被招攬入教，更飛到韓國加入教會。Maple在鄭明析出獄後火速上位，會在播道會上唱歌跳舞，又會任教會宣傳。2018年到2021年間，一共被教主鄭明析性侵犯17次。

攝理教主性侵案終審裁決後，葉萱（Maple）表達對鄭明析獲判17年徒刑的看法。

葉萱就出面指控鄭明析性侵。 （YouTube截圖 / @Netflix Asia）

遭到性侵的葉萱，因聽到鄭明析指自己是彌賽亞，也擔心下地獄，所以便忍受著，她也認為對方的行為是很嘔心，但她同時又感到自責、認為是自己的問題。她曾經自殘雙手，又直言每一天都很想死，但始終覺得要站出來揭露真相。對此，方力申直認不諱，指節目中的受害人正是女友，並指大家做朋友時，對方亦很坦誠跟他提及自己的過去，他認為這個女仔很特別，經了解過一段日子，覺得她是一個言行一致的女仔，更指雙方已見家長。

2024年6月，方力申首個內地個人演唱會，有觀眾捕獲葉萱（Maple）不避嫌在台下支持。

方力申曾透露：「我同佢表白完，佢ok咗，我一個禮拜內就帶佢見我爹哋媽咪先。初時佢都覺得使唔使咁快，有啲驚，但係我做人係好認真，當我覺得佢係一個好女仔時，就好想我屋企人見佢。因為我係一個藝人，佢爹哋媽咪最初同個女講『佢貪你乜嘢？佢外面見咁多靚人，點會揀你﹗可能佢都係呃你嘅，睇定啲先啦』。我問︰『我帶你見埋我爹哋媽咪，你都唔信我係認真？』可能我哋藝人畀人感覺太多新聞。」他更曾多次提到希望能陪女友葉萱Maple到韓國出庭，保護她及支持她，可惜表示會尊重女方家人的決定，最終未獲安排。

葉萱在記者會中以流利的韓文稱自己來自香港。(影片截圖)

葉萱（Maple Yip）2022年3月16號指控鄭明析性俊的記招畫面（《以神之名：信仰的背叛》截圖）

最後，攝理教教主鄭明析惡涉嫌性侵和猥褻罪名，一審被判監23年，經上訴後，二審被判17年；及後，最高法院於日前裁決，鄭明錫準強姦和準強制猥褻罪成立，需戴電子腳鐐15年，禁止於兒童、青少年相關設施和殘障者福利設施就業10年。經最高法院裁決後，葉萱坦言：「終於結束了，我想可以重新開始了。」