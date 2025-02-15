TVB最年輕視后自爆險罹患乳癌　連生三胎保命：攣咗4支針都搞唔掂

51歲的蔡少芬近年一家五口回流返港生活，日前她就接受好友謝寧和蘭茜的YouTube頻道訪問，她自揭與張晉結婚數月後，發現自己險患乳癌的經歷：「我未生之前睇醫生，我差啲有乳癌，因為我有乳腺增生，我有一個位係有硬塊，個醫生話你忍一針啦，忍一忍，抽一抽。好啦，我睇住佢插，拮到歪晒都隊唔到落去，佢覺得係陰影嗰個位。跟住佢講，硬㗎喎，我心諗唔係呀嘛。之後（支針）攣咗，佢再攞一支拮入去。（連支針都整攣埋？）攣咗4支，佢話攣咗4支都搞唔掂。（幾時嘅事？）啱啱結婚，未有BB。之後我轉咗醫生，佢一拮就抽到，佢話係水分唔係咁好，不過唔緊要嘅，驗完我再話你聽。唔好諗咁好嘢，開開心心。」

蔡少芬上節目談論育兒過程中的喜悅與挑戰。（截圖）

自爆險患乳癌經歷。（截圖）

蔡少芬稱未轉醫生前，見到老公張晉時痛哭：「我喊到不得了，我話我對唔住呀，啱啱同你結婚都未夠一年，我就「強直性（脊椎病） 」又有，而家仲有埋乳癌，我唔知點面對你。我真係好對唔住我老公，因為啱啱結婚都冇一年就發生咁多嘢，我覺得好對唔住佢，喊到我死。」幸好，報告出後結果是良性：「而家係良性，我哋Keep住3個月檢查一次，如果冇乜嘢就冇乜嘢，但我勸你餵人奶。因為餵人奶，你乳腺增生會越嚟越收。你冇咗呢樣嘢就好難有癌症。」

有硬塊！（截圖）

Ada在38歲生下長女張楚兒。（蔡少芬微博圖片）

之後，蔡少芬為了小朋友和自己的健康就選擇母乳餵哺：「第二次見醫生，佢話好咗好多但仲有乳腺增生，佢話如果有BB，你再餵啦，竟然又被我有咗。（唔怪之得你生咁多件。）絕對唔係因為為咗自己啦，都有為咗自己嘅，但唔係『淨係』，之後我又再餵，餵完又再睇佢，之後佢話如果生第3個就好啦，我包你一定冇乳癌。我話吓，而家已經餵得好辛苦，已經好攰，同埋我覺得我唔會有第3個，估唔到6年後又有第3個，我而家已經餵完，我就好安心，我應該唔會再有呢個病，成件事我都覺得好感恩。」

蔡少芬與張晉一家五口。(微博圖片)

不少網民都有在港捕獲蔡少芬的身影。（微博照片）

大女兒張楚兒（右）長得亭亭玉立。（蔡少芬微博圖片）