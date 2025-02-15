視后家姐嘆相愛容易相處難　為富豪男友未婚生女至今未註冊

現年47歲的楊卓娜（Lenna）與視后細妹楊茜堯去年在TVB台慶劇《黑色月光》中首次飾演姊妹，兩人在劇中有大量對手戲，火花十足，楊卓娜更入圍角逐最佳女配角，可惜最後失落獎項，但就獲另一半楊志翹送上禮物及手寫卡，相當甜蜜！昨日（14日）情人節楊卓娜在IG曬出與楊志翹手拖手的背影照，並寫道：「我們都不是完美的情人，但一起所有的經歷和成長卻令我們彼此圓滿。Happy Valentine’s Day」

人妻女神！（IG@lennayeung）

楊卓娜（Lenna）與視后細妹楊茜堯。（IG@lennayeung）

去年在TVB台慶劇《黑色月光》中首次飾演姊妹。（資料圖片）

入圍角逐最佳女配角。（IG@lennayeung）

楊卓娜好靚呀！（資料圖片）

楊志翹早早為楊卓娜準備禮物。（IG@lennayeung）

情人節大曬恩愛。（IG截圖）

放閃。（IG@lennayeung）

放閃。（IG@lennayeung）

楊卓娜更撰長文，感嘆相愛容易，相處難：「🥰比起找個情人，如何做個有情人，如何做個好情人才最重要❗️真正的愛情裏沒有完美，甜酸苦辣，笑過哭過閙過（🤣你懂的）…….相愛容易，相處難！總要歷經無數的風風雨雨，高山低谷，無數的和解和擁抱，才致愛意綿長！🤣無論是相愛相隨，還是雙撕雙殺，彼此的存在，就是互相成全，互相圓滿！既然都是生於宇宙兩極的星星，唯一能另我們兩條平行線互相交疊的理由，就是『愛』；而能持續交疊下去的方法，就是『好好相愛，好好切守』！💖💖💖」

一家人去旅行。（IG@lennayeung）

一家人去旅行。（IG@lennayeung）

楊卓娜囡囡豹豹轉眼已經15歲。（IG@lennayeung）

47歲楊卓娜與「燈箱大王」楊志翹抱起妹妹楊茜堯一對子女。（IG@lennayeung）

楊卓娜在2009年1月承認懷有「燈箱大王」楊志翹的孩子，同年傳二人已註冊結婚，直至2021年年初，楊卓娜坦承二人並未註冊。楊卓娜曾在接受《香港01》訪問時解釋：「其實我跟他仍未註冊，並非不想註冊，只係一直左拖右拖，就好似屋企大掃除，要好大決心。註冊不難，但我認為一生人一次，想要隆重、想要做到好靚，想大家都有難忘的回憶。但籌備需時，每次想實行，不是要開劇就是有其他事情要處理。比起豪華，我更想要溫馨一點的婚禮，我們常常都會討論、研究婚禮場地，好似睇樓一樣，哈哈！我相信兩個人的關係多於一張紙，當然也是因為他給予我信心，當我有這信心時，那張紙只會是一個形式、法律文件。」雖然二人的感情未有婚姻加持，但楊卓娜與兩位繼女同樣感情要好，一家五口幸福美滿！

47歲楊卓娜keep得相當好。（IG@lennayeung）

感情相當好。（IG@lennayeung）

感情相當好。（IG@lennayeung）

感情相當好。（IG@lennayeung）

慶祝生日。（IG@lennayeung）