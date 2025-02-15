黃翠如蕭正楠最後二人世界情人節　因一事無奈提早歸家惹孕婦共鳴

去年11月，結婚7年的黃翠如與蕭正楠宣布造人成功，更透露之前曾小產，對於得來不易的小生命更是格外小心。臨近預產期黃翠如與蕭正楠度過最後一個二人世界情人節，隆重其事到酒店過節兼拍攝孕照，最終竟因一事要提早回家。



黃翠如裙子上面有3粒星星，是代表他們一家三口。(ig@wongtsuiyu)

黃翠如雖然「粗身大細」，蕭正楠在旁照顧有加。(ig@wongtsuiyu)

黃翠如和蕭正楠2018年結婚，翌年在峇里補辦婚宴，網民經常催他們快點生B，去年11月宣布「BB來了」同時，更透露原來曾經歷小產，以此勉勵同路人要有希望。公開懷孕消息後曾出席數次活動，卸貨在即兩夫婦Staycation過最後一次兩個人的情人節，更安排朋友充當攝影拍下唯美孕照。

黃翠如知道懷孕非常開心。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如見到BB的超聲波相時更激動流淚。（IG@wongtsuiyu）

翠如刻意解開鈕扣露出大肚皮，與蕭正楠情侶裝齊穿白裇衫，翠如留言：「從來都沒有重視過情人節，今年忽然有一點不同感受，總是在想，這可能是最後一次二人情人節。原來對未來還是空白的假設，也會帶來一點積極性。來一次staycation，找朋友來認真拍照留念，一起做Spa，一起吃個儀式感的飯。臨睡前，忽然想起，忘記帶自己的孕枕，忘記帶懷孕supplement，就這樣，假期縮短，回家。還是值得紀念的」同期懷孕的何依婷搞笑留言：「失憶孕婦揮手區」，獲翠如回應：「隊友你好」

黃翠如與蕭正楠慶祝最後一個二人世界情人節。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如與蕭正楠情人節Staycation順道拍攝孕照。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如與蕭正楠情人節Staycation順道拍攝孕照。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如與蕭正楠情人節Staycation順道拍攝孕照。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如與蕭正楠慶祝最後一個二人世界情人節。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如與蕭正楠慶祝最後一個二人世界情人節。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如與蕭正楠慶祝最後一個二人世界情人節。（IG@wongtsuiyu）