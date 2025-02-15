女神自認非A0拍過拖　曾誤傳墮樓︰阿媽入房話傳我死咗

現年25歲的林愷鈴(Ashley)，未出道已被喻為「最美星二代」，去年以唱作歌手殺入樂壇，橫掃新人獎勇奪《叱咤頒獎禮》「叱咤樂壇女歌手生力軍金獎」。林愷鈴接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享作為星二代鮮為人知的成長過程、入行經過及感情生活。節目中，同有「A0女神」之稱的林愷鈴更自爆：「我今年25歲，話冇拍過拖你都唔信啦！」



仙氣星二代深藏不露竟識落手地盤工種：學到了紮鐵、撈泥、砌磚等

林愷鈴接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享作為星二代鮮為人知的成長過程、入行經過及感情生活。

林愷鈴今年初勇奪「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎。（IG@kaening）

談及剛出道即奪「叱咤女歌手生力軍金獎，網民有讚有彈，林愷鈴Ashley直言自己會理性看待分析，「都好彩好多都係好constructive(建設性)，好多都係建議下我可以改善啲乜，有啲為踩而踩，我係不太上心。」她亦稱這次奪獎對自己是個鼓勵，「我自己都有啲野心，有時有啲鼓勵你會覺得有壓力，但今次個獎對我而言好似撻著咗我啲火咁！」

Ashley林愷鈴仙氣十足。（IG：@kaening）

Ashley林愷鈴昔日分享過與媽媽龔慈恩陳細佬兒時合照。（IG：@kaening）

此外，林愷鈴Ashley除了唱作才華，讀書亦是尖子。做演員及模特兒出道初期，仍在港大修讀建築學士，及至大學三年級才下定決心入行，她坦言中二已決心入讀港大建築，畢業那年要身兼學生及演員身份，的確比較吃力，她稱：「讀Archi就好intensive，好多人叫救命，我自己都覺得辛苦，幸好頭3年自己好勤力，但最後果年因為要拍兩齣劇，成績就有啲失色。我唔覺得讀完建築入行係浪費，因為讀建築時對美學啲睇法，邏輯思維，對我作歌同音樂都好有用。」

Ashley 2022年尾大學畢業。(林愷鈴ig)

林愷鈴原來識紥鐵。（IG@kaening）

林愷鈴是80年代電視台一線花旦龔慈恩與第二任丈夫，台灣小生林煒所生的大女，被問及被封為「最美星二代」，林愷鈴Ashley稱不覺得自己特別美，她直言媽媽對自己影響較大，是她的「best friend」，母女間什麼事都會分享。至於父母長時間分隔兩地，更於她17、8歲向外公布分居，她自言當時已半隻腳踏入娛樂圈，思想比較成熟，所以不會覺得難接受，「會當自己係佢哋朋友咁去睇，覺得咁(分開)都幾好呀，起碼證明佢哋都仲相信愛情(笑）。」她亦稱當年媽媽曾一度淡出娛圈是為了照顧自己和弟弟，她感謝媽咪為家庭犧牲很多，「佢個樣唔似，但其實佢係一個好tough嘅人嚟，有時明明已經好忙，啲嘢唔關佢事佢都會攬上身，媽咪係一個好善良嘅人。」

Ashley遺傳了媽咪的高顏值。（IG@kaening）

好可愛！（IG@kaening）

龔慈恩貼出與囡囡林愷鈴（Ashley）當年合照。（龔慈恩IG圖片）

談及入行數年，面對最深刻的報導，林愷鈴她直言：「係之前有人話我墮樓輕生個次（笑），我喺屋企瞓緊覺，媽媽啱啱瞓醒，敲門同我講『阿女有人話你死咗』，無嬲，只係覺好好笑，唔理點解有人要造謠。」至於面對過緋聞，有「A0女神」之稱的Ashley，指過往的緋聞不會令自己焦慮，「無論係咪真，對我都唔係有傷害嘅事，都係平常心。」

林愷鉉仙氣十足，笑言自己絕非A0。（IG：@kaening）

林愷鉉仙氣十足，笑言自己絕非A0。（IG：@kaening）

林愷鉉仙氣十足，笑言自己絕非A0。（IG：@kaening）

節目中， 林愷鈴Ashley直認自己絕非「A0」，「我今年25歲，話冇拍過拖你都唔信啦！愛情能令人成長，如果一世人都封閉自己唔同人戀愛，我會覺得呢個人係某程度上有啲缺失。」她自爆自己中學沒有人追求，因自己較遲熟，也不懂向人發放「想拍拖」的訊號，「我都試過『沉船』，喜歡過唔啱的人，但因為自己理性底，會提醒自己放自身響首位。」她坦言媽咪經歷兩次失敗婚姻，也沒動搖過她對感情及婚姻的信心，她稱：「又唔會喎，媽咪會同我分享愛情上嘅經驗反而令我喺愛情上更聰明。」另外，女神更透露，摘偶條件，靚仔行先，但自己「浪漫底」可能會一見鍾情完全意料之外的人，她接著稱：「但宜家事業較忙，一切隨緣。」