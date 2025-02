90年代女神相約閨密打邊爐曝光新屋內景　落地玻璃設計景觀開揚

現年52歲的童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行,曾與梁朝偉、黎明等男神合作,因而被封為「男神磁石」。童愛玲在2003年與台灣富商王敦民結婚,婚後誕下一子王子毅,她亦自此淡出演藝圈,至2022年才復出拍攝劇集飾演姜濤媽媽。去年年尾童愛玲自爆搬離市值近4000萬的港島南區海景豪宅,並透露新屋距離南區不遠,日前她就曬出在家中打邊爐的照片,曝光新屋內景!

2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》,飾演姜濤媽媽。(IG@eileentung)

日前童愛玲相約好友慶祝情人節,她在IG曬出多張合照,並寫道:「Pre-Valentine’s dinner with my bestie because love isn’t just for couples - it’s for friendships that feel like home! 💕✨愛不只屬於情侶,友情也值得被好好慶祝!🥂💖」相中所見,童愛玲與閨密在家中打邊爐,一身家居Look的童愛玲素顏出鏡,皮膚白滑緊緻,網民紛紛留言大讚她保養得宜!而新屋環境亦相當舒適,採用落地玻璃窗設計,景觀開揚,屋內裝修簡約,客廳擺放了一張米灰色梳化,飯廳設有一張可坐至少8人的長方形木餐枱,空間完全不迫狹!

