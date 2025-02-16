90年代女神相約閨密打邊爐曝光新屋內景　落地玻璃設計景觀開揚

現年52歲的童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行，曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。童愛玲在2003年與台灣富商王敦民結婚，婚後誕下一子王子毅，她亦自此淡出演藝圈，至2022年才復出拍攝劇集飾演姜濤媽媽。去年年尾童愛玲自爆搬離市值近4000萬的港島南區海景豪宅，並透露新屋距離南區不遠，日前她就曬出在家中打邊爐的照片，曝光新屋內景！

童愛玲來自台灣。（IG@eileentung）

曾是90年代女神。（IG@eileentung）

童愛玲。（IG@eileentung）

Model身形。（IG@eileentung）

身形Fit爆！（IG@eileentung）

Keep得好好。（IG@eileentung）

囝囝好高大！（IG截圖）

童愛玲來自台灣，曾在電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》中飾演陳堅姐姐。（影片截圖）

童愛玲曾與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，成功令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽。（IG@eileentung）

日前童愛玲相約好友慶祝情人節，她在IG曬出多張合照，並寫道：「Pre-Valentine’s dinner with my bestie because love isn’t just for couples - it’s for friendships that feel like home! 💕✨愛不只屬於情侶，友情也值得被好好慶祝！🥂💖」相中所見，童愛玲與閨密在家中打邊爐，一身家居Look的童愛玲素顏出鏡，皮膚白滑緊緻，網民紛紛留言大讚她保養得宜！而新屋環境亦相當舒適，採用落地玻璃窗設計，景觀開揚，屋內裝修簡約，客廳擺放了一張米灰色梳化，飯廳設有一張可坐至少8人的長方形木餐枱，空間完全不迫狹！

童愛玲相約好友在家中打邊爐慶祝情人節，曝光新屋內景！（IG@eileentung）

採用落地玻璃窗設計。（IG@eileentung）

舒適。（IG@eileentung）

裝修簡約。（IG@eileentung）

景觀開揚。（IG@eileentung）

依然靚女！（IG@eileentung）

去年年尾童愛玲自爆搬離市值近4000萬的港島南區海景豪宅。（IG@eileentung）

坐擁無敵海景！（IG@eileentung）

全屋落地玻璃。（IG@eileentung）

俯瞰無敵美景。（IG@eileentung）