61歲長青女主持跑樓梯跌斷腳入院　拍檔帶紅酒當湯水探病

現年61歲的譚玉瑛加入無綫（TVB）45年，是兒童節目的元祖級主持人，由82年《430穿梭機》開始，到後來《閃電傳真機》、《至NET小人類》及《放學ICU》，直至2014年被調離兒童節目組，但仍是幾代港人的集體回憶，大家心目中的「譚玉瑛姐姐」。譚玉瑛一向十分注重健康，樣貌身材保養得宜，想不到日前竟因為跑樓梯出意外，跌斷腳要入院。

譚玉瑛由82年《430穿梭機》開始做起。（YouTube截圖）

譚玉瑛係TVB兒童節目台柱，絕對是幾代人的集體回憶。（網上圖片）

左起：上 - 張沅薇、譚玉瑛、顏菁葦；下 - 黃智賢、麥長青、駱俊文。（IG@mak_cheung_ching）

譚玉瑛雖然已離開兒童節目組，但仍是大家心目中的「譚玉瑛姐姐」。（電視截圖）

譚玉瑛在IG分享一張「GET WELL SOON」的字卡，留言表示：「我還以為自己可以跑樓梯，結果換來動彈不得，實在……哈哈，往後的日子應該會更懂照顧自己喔。」她在新城電台《QK玉瑛室》的兩位拍檔何基佑（Kay）、黃筠兒（Chloe）相當有心，專程到醫院探望，何基佑上載了三人合照，見素顏的譚玉瑛坐在病床上，左邊小腿戴上輔助支架，並拎住幾支紅酒，展現出燦爛的笑容，精神狀態甚佳。

譚玉瑛都希望快啲好番。（IG@helentamyy）

何基佑帶了幾支紅酒當湯水探譚玉瑛。（IG@hokeeyau）

譚玉瑛坐在病床上，左邊小腿戴上輔助支架，並拎住幾支紅酒，展現出燦爛的笑容，精神狀態甚佳。（IG@hokeeyau）

何基佑寫道：「節目拍檔斷腳入廠，我當然要帶幾壺湯俾佢補下啦。早日康復啦阿譚。」 他所指的「湯」其實是指「紅酒」， 他還帶埋開瓶器及一次性酒杯，相當貼心，網民亦留言祝福譚玉瑛「早日康復」。

譚玉瑛與兩位拍檔何基佑（Kay）、黃筠兒（Chloe）一起主持的新城電台《QK玉瑛室》節目。（facebook@譚玉瑛）

譚玉瑛曾邀請鄭伊健做節目嘉賓聚舊。（facebook@譚玉瑛）

譚玉瑛早前亮相ViuTV全新節目《佛系迎新小隊》，令網民都相當驚訝，猜測她是否約滿離巢兼過檔，譚玉瑛其後否認表示：「我跟TVB 有合約呀，跟VIU也可合作的。」

譚玉瑛早前亮相ViuTV全新節目《佛系迎新小隊》，令網民相當驚訝。（電視截圖）

譚玉瑛是TVB元祖級兒童節目主持。（facebook@譚玉瑛）

譚玉瑛一向喜歡飲酒。（facebook@譚玉瑛）