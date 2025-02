前無綫小生陳智燊(Jason)一向靚仔,與華姐冠軍老婆宋熙年(Sarah)在2016年結婚,婚後育有兩子。兩人先後離巢後,近年以夫妻檔經營YouTube頻道,密密接廣告和擔任司儀工作,曾有傳他們月入高達60萬,一家四口住千呎豪宅,生活幸福美滿。近日情人節,陳智燊與宋熙年罕有度二人世界,陳智燊驚現兩鬢斑白,帥仔小生不再!

陳智燊同宋熙年轉型做YouTuber後被指吸金不斷。(YouTube影片截圖)

陳智燊與宋熙年早前飛抵日本大阪慶祝情人節。陳智燊在社交網分享照片,他與宋熙年在大阪心齋橋著名地標「固力果跑跑人」前合照,又去嘆日本美食,陳智燊以「老公視角」拍下宋熙年食雪糕的可愛模樣,放閃羨煞旁人!

陳智燊與宋熙年一家四口。(IG@chanjason)

現年47歲的陳智燊近照中兩鬢斑白,任由頭髮自然泛白不再染黑,帥氣小生不再,榮升型佬一名!陳智發文祝大家情人節快樂,又透露是兩人首次在大阪慶祝情人節:「HAPPY VALENTINE’S Breakfast in Japan and back home for dessert. Our first Osaka➕Hong Kong Valentine’s」。

陳智燊與宋熙年到大阪慶祝情人節。(IG圖片)

陳智燊頭髮泛白,由小生蛻變成型佬。(IG圖片)

甜蜜!(IG圖片)

甜蜜!(IG圖片)

老公視角。(IG圖片)