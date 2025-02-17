網民爆娛樂圈一姐豪氣請食飯勁有大家姐風範　全網競猜呢三位天后

2023年播出的TVB劇集《新聞女王》爆紅，令佘詩曼人氣再度爆燈，事業再創高峰。昨日（16日）有網民在threads發文，大爆娛樂圈一姐的私底下真實面貌，更大讚對方親民兼豪氣，引發網民競猜，更認為主角就是佘詩曼。

佘詩曼憑《新聞女王》再度爆紅。（IG圖片）

阿佘一向都獲讚親民貼地。（IG圖片）

阿佘擁有Fit爆身材。（IG圖片）

該網民發文寫道：「娛圈見聞，有一個紅咗好耐嘅一姐，近來再紅多一波。私下同形象差唔多，好有義氣好有大家姐風範，曾經拍完個劇，請晒台前幕後上私竇唱k，任飲任食打成一片，私下都對crew好好。講真紅嘅人都係同返啲有利佢嘅人fd，唔係好多人會睬你啲crew仔，呢個阿姐做嘅就令人好難忘。」

網民爆娛樂圈一姐豪氣請食飯。（threads）

有大批網民都留言認為這位一姐就是佘詩曼，更有人留言表示曾經親身接觸過佘詩曼，大讚阿舍非常親民：「如果係講呀佘，我都會認同 佢真係無架子 十幾年前我喺尖沙咀同老師同幾個同學仔活動完去食甜品，正正遇到呀佘同佢幾位藝人同事朋友一齊用餐 我果時細個，好驚喜，太開心唔小心打擾到佢（我叫哂老師同學去望），佢都有少少怕羞地對我笑笑，表示打招呼 多謝佢大度寬容」、「抵佢紅」、「我以前在某電視台工作時，也曾受過她的恩惠，她真是一個很好的人 」、「一睇就覺得講緊佘詩曼」、「識做人」。另外，亦有人猜是陳慧琳、鄭秀文、汪明荃等。