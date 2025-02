ERROR成員保錡與菊梓喬去年開始傳緋聞,雖然一直未有承認,但間中都會在社交平台洩蜜,亦被影到孖住出席朋友圈活動。直至上月ERROR開騷,他心情大靚,回答記者問題時鬆口以「女朋友」稱呼菊梓喬。不過事隔不足一個月,「菊保戀」被指玩完,因為昨日(16日)菊梓喬被發現IG已取消關注保錡,但保錡就有繼續關注菊梓喬。

菊梓喬曾大讚保錡靚仔又純品。(IG@hana_kuk)

保錡早前在ERROR演唱會的Show後訪問中,心情大靚鬆口以「女朋友」稱呼菊梓喬,算是首次正式認愛。(IG@k_p0k1)

菊梓喬突然取消關注保錡IG。(IG@hana_kuk)

保錡仍有關注菊梓喬IG。(IG@k_p0k1)

不過,當Unfollow新聞爆出後,菊梓喬已重新追蹤吳保錡,未知是否代表感情仍然有彎轉,之前只是耍花槍?

當Unfollow新聞爆出後,菊梓喬已重新追蹤吳保錡,相信感情仍有彎轉。(IG@hana_kuk)

保錡在農曆新年期間陷入是非,他年初一分享與「阿叻」陳百祥合照,並以「ViuTV叻仔」自居,引起粉絲不滿及「脫粉」,而有報道指當初就是與明星足球隊相熟的菊梓喬,帶保錡去向阿叻拜年。事件後保錡非常低調,就連早前已報名參加渣馬十公里賽事,都跟女友菊梓喬雙雙缺席。而情人節,保錡僅貼跟粉絲合照,留言:「Happy valentine‘s Day 你是我生命中特別的存在 Thank you all of you 」