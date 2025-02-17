TVB長腿小花做打女靠食烚蛋雞胸肉度日　為頂眼瞓入坑成咖啡精

新一集《美食新聞報道》今晚（17日）「星級飯腳」請來劉穎鏇（Tiffany）擔任嘉賓。黎明教大家「唔好空肚食早餐」，劉穎鏇教各位開工前一定要食早餐，她笑說︰「開工必須要食早餐，開工唔食嘢memory會差少少。但我想講本身係好鍾意飲咖啡嘅人，一得閒就會特登去coffee shop飲杯咖啡，加埋個早餐一齊食。」



今集「星級飯腳」嘉賓為劉穎鏇。

今集「星級飯腳」嘉賓為劉穎鏇。

今集「星級飯腳」嘉賓為劉穎鏇。

劉穎鏇笑言喝咖啡是入行後養成的習慣︰「咖啡係入咗行先至飲，有時工作時間好長，發覺真係要飲杯咖啡先可以頂到。」所以今趟二人雖然點了美味蟹肉蟹棒帆立貝藍芝士忌廉汁手捲粉、日本海膽流心忌廉餅及開心果提拉米蘇作甜品，但對劉穎鏇Tiffany來說重點還是那杯開心果泡沫咖啡。劉穎鏇Tiffany今日大魚大肉，但回想人生最極端狀態，是數到拍攝《隱形戰隊》。她於劇中演一名打女，為了保持體格每日只可以吃兩餐，更只限於雞蛋、雞胸肉及香蕉三款食物。

劉穎鏇入行後愛上咖啡。

劉穎鏇入行後愛上咖啡。

下一站二人來到一間日本菜館， 劉穎鏇點了至愛的海膽，加上時令九點刺身、紅衫魚刺身已經飽到捧腹，行仔還點了一款四式牛肉，包括︰美國極上西冷牛肉、鹿兒島A4和牛、頂級牛舌芯及極上美國牛小排。行仔盡現紳士風度落手落腳為劉穎鏇慢烤，最後加上銀座水魚湯，整頓飯便非常美滿。

日本菜是劉穎鏇最愛。

行仔為劉穎鏇燒和牛。

行仔為劉穎鏇燒和牛。

此外，明晚（18日）一集「故事味緣」何泳芍（Honey）介紹一間位於佐敦道的潮州麵店，第二代傳人Roger繼承父母手藝，以味道留住時光。老闆Roger自言小學時代父母已在九龍城寨生產牛丸、墨丸及魚蛋，耳濡目染下便跟母親學習劏魚取魚肉、跟父親學搓醬、唧魚蛋。Roger堅持父親的製作工序至今，所以麵店亦保留自城寨便有的古祖味。節目中何泳芍初次下海擔任「魚蛋妹」，學習搓及唧魚蛋的技巧。

何泳芍Honey下海做「魚蛋妹」。

何泳芍Honey下海做「魚蛋妹」。