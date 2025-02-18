前無綫俊美小生遭狂寸「一條白髮都無」　60歲顏值維持巔峰零老態

張衛健入行40年，演出過多部膾炙人口的劇集，最經典的莫過於《西遊記》演孫悟空。張衛健戲外多年來都不留頭髮，他曾在節目《我是演說家》解畫，稱曾被香港製作人侮辱內地身價低，更被指「你的臉上沒毛，你是不值錢的！」張衛健才憤而剃髮北上打拼，終闖出知名度。不知不覺張衛健已踏入60歲，早前他曬出生日照片，俊美臉龐仍在，獲不少網民大讚保養有道。

張衛健演繹角色非常深入民心。（網上圖片）

張衛健在《西遊記》的形象簡直深入民心。（網上圖片）

近日有網民貼出與張衛健的合照，揭對方不為人知一面。該網民大讚「他就是一個簡單快樂，熱愛生活，一直都在釋放善意的人。那時候我作為甲方這邊的監修，大監看著，耳監聽著，他空了就開心地哼歌，和不認識的人聊天，拍小視頻小段子。」該網民又指對方無架子：「拍別的演員感覺連供應商帶甲方都在伺候演員，拍DK的時候，導演對助理發火，DK還反過來開玩笑緩和氣氛。會自發為成片構思出很多即興的東西，會主動教臨時演員技巧並鼓勵對方……（這樣的瞬間沒有rolling，如果不是我剛好看到聽到，是沒人看得到的。）殺青後他也沒急著定時下班，熱情地招呼現場的配角、光替、助理師傅一個個和自己合影。」

幾年後，張衛健憑藉《少年英雄方世玉》以及《小寶與康熙》在內地也爆紅，他再回想當年那位製作人的話語，表示自己不止不再粘毛，連頭也剃了。（視頻截圖）

「登六」都靚仔！（微博）

「登六」都靚仔！（微博）

網民貼出與張衛健的合照，張衛健一如以往地以光頭Look示人，有網民笑指：「一根白髮都沒有」，是以幽默方式讚張衛健外表年青Keep得好，引來大批網民讚好。事實上早有網民在張衛健生日帖文下開玩笑回覆同一則留言：「衛建老師保養真好，60大壽一根白頭髮也沒有」，張衛健見到這則留言後大方幽默回應：「人家明明59，身體機能29，心態19，什麼過60呀？」

張衛健一向都保養得宜。（小紅書）

網民爆私下一面。（小紅書）

網民笑言：「一根白頭髮都沒有」。（小紅書）

引來大批網民讚好。（小紅書）

張衛健近年一直以光頭造型示人，但其實當年他行美少年路線。（影片截圖）