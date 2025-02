曾入圍金像獎「最佳女配角」的韋羅莎,曾自爆跟蔡卓妍(阿Sa)原來是幼稚園同學,二人更曾經在導演會晚宴及頒獎禮相認,匆匆合照。而昨晚(16日)在衛詩雅的婚禮上,這兩位兒時同學再度聚頭,並擺出同一個甫士,重現30多年前的合照。

韋羅莎早前自爆與蔡卓妍原來是幼稚園同學,二人曾在晚宴相認。(資料圖片)

韋羅莎與衛詩雅曾在《破.地獄》合作,她出席對方婚宴。(IG@rosamvelasco)

蔡卓妍的可愛笑容冇變過,而韋羅莎就相當搞笑,因為當年影相時她未準備好,所以是合埋眼,而這張相隔多年的合照也是閉上眼的,但輪廓沒怎麼變,一眼就認得出。韋羅莎寫下:「Time flies, but thankfully we are doing well🫶🏻 Love you!(時光飛逝,但感恩我們都過得很好,愛你!)」而阿Sa亦回覆:「幼稚園老best🤣🤣Love you.」

阿Sa與韋羅莎原來是「幼稚園老Best」,二人重現童年時的合照。(IG@choisaaaa)