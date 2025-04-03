烏雲之上劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《烏雲之上》陸劇，有王不、一瑩作為編劇，瞿友寧為執導，由孫儷、羅晉、丁冠森、李小冉、王紫逸、李洪濤領銜主演的一套以現代懸疑刑偵為題材的電視劇。《後宮甄嬛傳》孫儷首次挑戰主演刑偵劇，搭擋實力演員羅晉，期待緊張刺激的探案！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

乌云之上官微@Weibo

《烏雲之上》｜電視劇情大綱

2017年夏天，韓青（孫儷 飾 ）是一名三合刑偵隊的女警官，因為她總是認真嚴肅、專注工作，被大家戲稱為「不高興」。她與搭檔鐘偉（羅晉 飾 ）的合作多年，默契十足，但鐘偉在跟蹤一名嫌疑人後失去所蹤，接近兩個月來音信全無。韓青既焦慮又痛苦地處理其他案件，同時不放棄所有與鐘偉有關的線索，隨著案件的推進，她發現一宗碎屍案背後竟隱藏著毒品大案，鐘偉的失蹤與此事有著密切關係……

最新發生的命案引起了韓青的高度警惕，她透過蛛絲馬跡判斷案件與鐘偉的失蹤有關，即使調查過程中面臨諸多困難，韓青依然堅持不懈，越來越多的人被殺害，真正的罪犯終於浮出水面，也漸漸得知鐘偉的經歷。通過警方逐步深入調查，發現了失蹤、殺人和販毒三大案件之間的聯繫，摸索到犯罪集團精心組織的架構，並揭開了隱藏在這個網絡背後的驚人秘密。結果，韓青成功揭露了犯罪集團的真相，三合刑偵隊通力合作，一舉將所有犯罪嫌疑人繩之以法。

《烏雲之上》播出時間｜最新追劇日曆

《烏雲之上》電視劇幾時播?《烏雲之上》一共有17集，由愛奇藝播放，會員每日18:00更新2集。首更4集。

《烏雲之上》｜演員人物關係圖

《烏雲之上》｜演員

孫儷 飾 韓青

三合刑偵隊女警官，因嚴肅認真工作被稱為「不高興」，努力調查案件，查出真相

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羅晉 飾 鐘偉

三合刑偵隊資深警官，與韓青合作無間，在跟蹤嫌疑人時失蹤

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丁冠森 飾 林嘉嘉

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李小冉 飾 周雪曼