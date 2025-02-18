人氣花旦解除婚約後全情投入為重頭劇準備　有樣嘢網民齊聲叫唔好

43歲的前無綫花旦李施嬅，近年事業再上一層樓，可惜感情上遇到挫折，月初她無預警下突然於個人社交平台宣言與訂了婚4年的圈外未婚夫車崇健（Anson）解除婚約，8年半情斷，李施嬅當時發文寫道：「兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。」由於兩人早已是公認的一對，故消息一出，令網民大感意外。

李施嬅近年事業再上一層樓。（IG@selenaleelalee）

但感情上遇到挫折，月初她無預警下突然於個人社交平台宣言與圈外未婚夫車崇健（Anson）解除婚約。(IG截圖)

雖然與未婚夫分手了，但李施嬅表現堅強，似乎也沒有過份的傷心，正如她所說兩人是帶着愛去做這個決定。而近日，李施嬅也開始為觀眾熱切期待的新劇《新聞女王2》準備，劇中飾演「張家妍」的她在社交平台分享了與《新聞女王2》總監製鍾澍佳和編劇吃飯開會的照片。相中，李施嬅戴上Cap貌以淡妝示人，穿上一件紅色毛衣舉起勝利手勢，氣色相當不錯，桌子上則擺放著手提電腦，三人在討論劇本。她興奮寫道：「好久不見！期待又進化了的#張家妍。 #新聞女王2 背後的幕後功臣，總監製/總導演和編劇，@加油啊！Getting prepped for Rolling and Action 」。

李施嬅已重投工作，與《新聞女王2》總監製鍾澍佳開會，為拍攝準備。（IG@selenaleelalee）

《新聞女王》中「張家妍」一角，令李施嬅在內地人氣急升。（《新聞女王》微博圖片）

劇迷們看到即激動起來，紛紛留言表示期待，表示「妍家軍集合」，甚至有人笑指看到照片後激動得雙手發抖；不過有趣的是，在第一季《新聞女王》中以及肩短髮造型示人的李施嬅，被大批劇迷叫不要「剪頭髮」：「姐姐不要剪短髮！ ！ ！ ！ please！ ！ ！ ！一刀都別動！ ！ ！ ！我要大波浪美爆了好嗎」、「不！準！剪頭髮！」、「不要剪短髮好嗎！姐姐！」，看來大家對李施嬅的長髮造型情有獨鍾。據官方資料透露，在《新聞女王》中，文慧心（佘詩曼 飾）與張家妍的惡鬥成為全劇焦點，新一季二人繼續拉鋸之餘，還要各自均換了全新舞台，相信屆時兩人的互相鬥法，定必又會掀起一番話題。

劇迷齊齊留言叫李施嬅不要剪短髮。（小紅書截圖）

劇迷對於李施嬅再同佘詩曼同框鬥戲，大感期待。（劇照）