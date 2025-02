女團COLLAR前成員、MIRROR演唱會舞台意外傷者李啟言(阿Mo)的女朋友蘇芷晴(SoChing),離開娛樂圈後過著教跳舞的生活,亦有拍YouTube,並如常照顧男友,間中都會在社交平台分享男友的代禱信及近況。上月底SoChing 29歲生日,男友阿Mo則在社交平台上載一張二人昔日合照作背景的圖片,留言:「STCHB(蘇芷晴生日快樂),LYTTM&B(Love You To The Moon And Back).」證明二人情不變。

SoChing與其舞團都有現身跑步活動。(資料圖片/陳順禎攝)

SoChing教跳舞教到去澳洲!(IG@soching_nat)

SoChing與YouTube頻道9BoThew膠保廢去印尼拍片。(YouTube@9BoThew 膠保廢)

SoChing 29歲生日,阿Mo都有向她表達愛意。(IG@momo.lky)

而今日凌晨,她就在社交平台自爆嬲豬,指不想被逼聽到一個人名,並提到「2022年7月」發生的事件,指事情至今未完。她說:「真係嬲嬲地,我唔想我人生中成日要迫住聽到呢個名,點解身邊咁多人要同我講呢個名?有無諗過聽嗰個係咩感受?喂?係咪唔記得2022年7月發生咩事?FYI到依家件事都未完。」雖然未知道她所講的對象是誰,但2022年7月,所指的明顯就是男友在該月28日遇到的舞台意外,到底她講的哪些單位或人物,就不得而知。

SoChing深夜發文指不想再聽到某個名字,更強調:「喂?係咪唔記得2022年7月發生咩事?FYI到依家件事都未完。」(IG@soching_nat)

不過SoChing就冇講到底是哪個名字。(IG@soching_nat)