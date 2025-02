79歲老戲骨孖女兒家中唱K好溫馨　曾為爭奪子女撫養權傾家蕩產

秦沛(Paul哥)女兒姜麗文(Lesley)去年12月在IG發文宣布正式離巢,結束與TVB的7年賓主關係,未來將繼續演員及創作歌手的工作。而姜麗文離巢後就返到加拿大與家人團聚,日前她上載了一段與爸爸秦沛一起在家中唱K的短片,並寫道:「My Papa Bear. I will always be your pajama-karaoke partner, your background dancer, your number one fan ❤️ I cherish our father-daughter time, always! Home sweet home. Hello, Vancouver!(我親愛的爸爸,我永遠是你的睡衣卡拉OK伙伴、你的伴舞、你的頭號粉絲❤️我永遠珍惜我們父女之間的時光!家,甜蜜的家。你好,溫哥華!)」

片中所見,秦沛與女兒姜麗文都以一身家居Look上陣,秦沛一邊唱歌,姜麗文就一邊在旁手舞足蹈,兩父女非常合拍,之後姜麗文又靠在爸爸膊頭冧到爆,而姜麗文唱到高音時,秦沛都大讚:「嘩,好犀利呀!」不少網民都留言大讚兩父女好Sweet,又指79歲的秦沛精神奕奕,中氣十足!

出名是絕世好爸的秦沛,與中日混血兒前妻梁盛子育有一子一女姜文杰及姜麗文,但兩人在婚後7年因文化差異、各自忙碌而離婚。為爭取子女撫養權,秦沛更不惜傾家蕩產,將大部分資產給前妻,並父兼母職湊大一對子女。姜麗文曾在節目中憶述父母離異時,自己未到1歲,故對媽媽沒太大感覺,但就心痛爸爸秦沛:「嗰陣86年,爸爸啱啱贏咗《癲佬正傳》金像獎最佳男配角,佢為咗我哋再變返窮喎!嗰時爸爸為養家咩都接咩都做,我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦,覺得佢真係無得頂!」而秦沛後來邂逅細7年的日藉太太森下繪梨,兩人婚後相守多年,森下繪梨亦視秦沛一對子女如己出。

