79歲老戲骨孖女兒家中唱K好溫馨　曾為爭奪子女撫養權傾家蕩產

秦沛（Paul哥）女兒姜麗文（Lesley）去年12月在IG發文宣布正式離巢，結束與TVB的7年賓主關係，未來將繼續演員及創作歌手的工作。而姜麗文離巢後就返到加拿大與家人團聚，日前她上載了一段與爸爸秦沛一起在家中唱K的短片，並寫道：「My Papa Bear. I will always be your pajama-karaoke partner, your background dancer, your number one fan ❤️ I cherish our father-daughter time, always! Home sweet home. Hello, Vancouver!（我親愛的爸爸，我永遠是你的睡衣卡拉OK伙伴、你的伴舞、你的頭號粉絲❤️我永遠珍惜我們父女之間的時光！家，甜蜜的家。你好，溫哥華！）」

姜麗文。（IG@lesleychianglove）

在《愛．回家之開心速遞》中飾演Liza。（影片截圖）

曾奪「飛躍進步女藝員」獎。（資料圖片）

去年12月宣布離巢。（IG@lesleychianglove）

慶祝生日。（IG@lesleychianglove）

離巢後返加拿大。（IG@lesleychianglove）

片中所見，秦沛與女兒姜麗文都以一身家居Look上陣，秦沛一邊唱歌，姜麗文就一邊在旁手舞足蹈，兩父女非常合拍，之後姜麗文又靠在爸爸膊頭冧到爆，而姜麗文唱到高音時，秦沛都大讚：「嘩，好犀利呀！」不少網民都留言大讚兩父女好Sweet，又指79歲的秦沛精神奕奕，中氣十足！

秦沛同女兒姜麗文在家中唱K。（影片截圖）

秦沛同女兒姜麗文在家中唱K。（影片截圖）

兩父女好合拍。（影片截圖）

兩父女好合拍。（影片截圖）

兩父女好合拍。（影片截圖）

秦沛大讚個女好犀利。（影片截圖）

好Sweet！（影片截圖）

出名是絕世好爸的秦沛，與中日混血兒前妻梁盛子育有一子一女姜文杰及姜麗文，但兩人在婚後7年因文化差異、各自忙碌而離婚。為爭取子女撫養權，秦沛更不惜傾家蕩產，將大部分資產給前妻，並父兼母職湊大一對子女。姜麗文曾在節目中憶述父母離異時，自己未到1歲，故對媽媽沒太大感覺，但就心痛爸爸秦沛：「嗰陣86年，爸爸啱啱贏咗《癲佬正傳》金像獎最佳男配角，佢為咗我哋再變返窮喎！嗰時爸爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」而秦沛後來邂逅細7年的日藉太太森下繪梨，兩人婚後相守多年，森下繪梨亦視秦沛一對子女如己出。

秦沛與中日混血兒前妻梁盛子育有一子一女姜文杰及姜麗文。（IG@lesleychianglove）

兩父女感情好好。（IG@lesleychianglove）

感情深厚。（IG@lesleychianglove）

感情深厚。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同老公好恩愛。（IG@lesleychianglove）