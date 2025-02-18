最索經理人要進軍政壇？　自組娛樂公司再回饋社會成新一代女強人

有「最索經理人」之稱的林寶玉，早年因一手捧紅薛影儀，亦被網民力捧為「最佳經理人」，認為她竟然可以將阿儀捧紅，實在太厲害。日前，她聯同都是亞視出身的黃守東，展開慈善活動，令人猜想到底林寶玉是不是要進軍政壇？

林寶玉聯同黃守東展開慈善活動。

林寶玉聯同黃守東展開慈善活動。

林寶玉與黃守東拍檔多年

林寶玉說：「我和『亞視暖男』黃守東是多年好拍檔，和他合作時常都感受到他暖心細心的照顧。他在灣仔多年作社區服務多年，我每次到灣仔都覺得他非常受街坊歡迎支持，故他進軍政壇參加區議會選舉時，我都全力支持他，所以未來如果他再參選，我亦一定義不容辭全力支持。其實政治人物亦需要經理人為他打點，所以如果他下次再參加選舉，我一定要他讓我作為他的『經理人』為他鋪排一切，發揮我『最佳經理人』的本色，亦讓我能嘗試新的選舉經理人範疇。」

林寶玉是不是要進軍政壇？

林寶玉是不是要進軍政壇？

林寶玉自組娛樂公司再回饋社會

林寶玉亦指自己參與社區及慈善工作多年，亦是「壹善教育慈善」宣傳大使及「星之家」 榮譽會長，很希望透過藝人的身份回饋社會，亦希望與黃守東於灣仔開展更多慈善活動，將正能量帶給更多朋友。而則了公益活動，林寶玉現時亦自創娛樂公司，不時接政府活動邀請藝人表演，自己做老闆又回饋社會，儼如新一次的女強人。

林寶玉的慈善團體「壹善教育慈善」舉辦千人兒童運動賽，邀請到灣仔區議會議員穆家駿。

林寶玉現時亦自創娛樂公司，不時接政府活動邀請藝人表演。