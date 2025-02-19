前豪門新抱飛日本豪花17萬保養　曾自爆月入40萬搭私人飛機出行

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧，並移居上海生活。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界。日前齊嬌就去了日本，期間更豪花330萬日元（約16.9萬港元）進行幹細胞治療，相當大手筆！

完全唔似已為人母！（IG圖片）

經常周遊列國。（IG圖片）

生活無憂。（IG圖片）

帶兩個囡囡去旅行。（IG圖片）

帶兩個囡囡去旅行。（IG圖片）

好Fit。（IG圖片）

齊嬌曬出一份表格，並寫道：「Healthy（Health）is the most inportant（important）thing!!（健康是最重要的！）」可見她今次是到東京銀座一間醫療美容機構進行幹細胞治療，花費330萬日元（約16.9萬港元）。據知幹細胞治療屬於再生醫療領域，是一種利用幹細胞的特殊性質來治療疾病的新興醫療技術，原理是將幹細胞移植到受損的組織或器官中，利用其修復能力來治療疾病；同時幹細胞能分化成所需的細胞，取代受損的細胞，修復組織功能。幹細胞更可以分泌細胞因子，調節炎症和免疫反應，促進組織修復。而幹細胞不但可修復治療，在抗衰老方面亦見效。

齊嬌到東京銀座一間醫療美容機構進行幹細胞治療，花費330萬日元（約16.9萬港元）。（IG截圖）

齊嬌過往亦曾分享到日本打保養針的心得。（小紅書圖片）

貴族保養針。（小紅書圖片）

收費130萬日元（約6.7萬港元）。（小紅書圖片）

其實齊嬌過往亦曾分享到日本打保養針的心得，她寫道：「傳說中好萊塢女星都用的貴族保養針？這次去日本特地感受了一下每月保養的一款貴族保養針，可以選擇點滴和直接注射部位兩種形式。我選擇了兩個都進行！將抗老抗衰進行到底。」齊嬌除了接受靜脈注射之外，還曬出多樽含NMN（Nicotinamide mononucleotideβ-煙醯胺單核苷酸） 的注射針劑，可有效延緩至逆轉衰老及保持活力，收費130萬日元（約6.7萬港元）。齊嬌離婚後獨力照顧兩個囡囡，她曾自爆每年要花過百萬養女：「光孩子的話120萬（約129萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）三四十萬這樣。」相當富貴！

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女，直至2020年離婚。（IG圖片）

離婚後生活依然富貴。（小紅書圖片）

經常周遊列國歎世界。（小紅書圖片）

齊嬌離婚後生活依然瀟灑。（IG圖片）

私人飛機。（小紅書圖片）

私人飛機係基本。（IG圖片）

空間闊落。（IG圖片）

曾自爆每年要花過百萬養女。（影片截圖）

月入三四十萬。（影片截圖）