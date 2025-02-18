譚俊彥首攜7歲囝囝Rex父子檔登場　分享齊玩堆砌玩具和育兒心得

譚俊彥日前（Shuan）首攜7歲囝囝Rex父子檔登場出席玩具品牌活動，譚俊彥表示兩父子均是LEGO迷，看到兒子興奮又滿足的表情最開心！他說：「原本答應了帶兒子到外國的LEGOLAND慶祝生日，奈何檔期未能配合。今次可以參與巨型拼砌盛事，Rex一來到就超級興奮，全程笑不攏嘴，比收到任何生日禮物都開心呢！而且今次是拼砌一比一的賽車模型，我跟囝囝能夠參與此盛事份外難得，完全不覺得自己來開工，更像帶兒子去玩！至於將來會否父子檔演出，就要視乎兒子意願，現在以學業為重吧！」

譚俊彥日前（Shuan）首攜7歲囝囝Rex父子檔登場出席玩具品牌活動！

身為「廿四孝爸爸」，他大讚堆砌玩具賽事是最佳的親子活動：「我是LEGO與一級方程式賽車的超級Fans，之前就算拍劇中都會要求暫停一會兒去睇比賽，法拉利更是我多年來的心水隊伍！我與子女觀看FORMULA 1賽事時，會引領他們去認識世界、了解各地不同的文化及背景。閒時亦更堆砌玩具可以用作賞罰機制，若然兒子做得好便會獲獎勵新堆砌玩具盒組，若然做得不夠好便要『停賽』，禁止他玩積木一段時間，要『對付』這位堆砌玩具狂迷，這方法可算是萬試萬靈！」

譚俊彥分享齊玩堆砌玩具育兒心得！

譚俊彥又分享一家人堆砌玩具的趣事：「之前一家大細齊齊砌，由於是高難度組裝，所以分了幾本說明書，最好玩的部份都被子女搶走了，我只能砌畫框，哈哈！我小時候也有堆砌玩具盒組，但款式遠不及現在，有時我都會入手自己童年的款式來過過手癮，兒子則偏好新潮的款式，兩父子一起完成傳統與新潮的作品，品味互相影響，也是一種承傳呢！我們完成大型的作品後，會送給爺爺（狄龍），放在他的大宅中做展品，爺爺收到兒孫的禮物當然眉開眼笑！」