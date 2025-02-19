港姐準媽咪臨盤在即身材劇變現身街頭　巨肚成焦點網民估BB性別

現年33歲的「十優港姐」麥明詩於去年3月24日與盛勁為舉行婚禮結為合法夫妻，展開人生新一頁。兩口子新婚至今一直十分甜蜜，還不時於社交網上放閃曬恩愛，新婚生活過得相當幸福愉快。去年11月19日麥明詩更宣布與老公造人成功，預告將在今年誕下蛇年BB。身為準媽咪的麥明詩也會在社交網分享近況，更新她的懷孕歷程，她現時已是孕期最後階段，隨時生得。

麥明詩盛勁為將榮升爸爸媽媽。（IG：@louisa_mak）

麥明詩大肚後密集出席活動。（IG：@louisa_mak）

麥明詩大肚後密集出席活動。（IG：@louisa_mak）

臨盆在即麥明詩開始想躺平唔郁。（IG：@louisa_mak）

臨盆在即麥明詩開始想躺平唔郁。（IG：@louisa_mak）

早前盛勁為在網上大爆老婆預產期在3月或4月，麥明詩在孕後期體重急劇增加，加上水腫等問題，可謂舉步為艱，她於新年後亦逐漸減少出席活動，曾表示：「認真的，我現在只想全日躺下。」麥明詩有需要時仍是會外出，昨日有網民於社交網分享了偶遇麥明詩與盛勁為現身街頭的短片，以「銅鑼灣巧遇麥明詩盛勁為」做標題，留言寫道：「真心盛勁為高大又靚仔 仲要仲有好殺食嘅笑容 原本我係想叫他們和我合照 不過他們去食飯 最後我沒有打擾他們」。

盛勁為與麥明詩被偶遇。(小紅書)

片中可見麥明詩身穿連身裙加長款外套，孕肚已十分巨大，她的身材也圓潤了不少，小腿卻尚算纖幼，盛勁為全程拖實老婆，相當體貼。而一眾網民的重點就落在她的孕肚上，紛紛留言估她生仔還是生女。

盛勁為與麥明詩被偶遇。(小紅書)

盛勁為與麥明詩被偶遇。(小紅書)

盛勁為與麥明詩被偶遇。(小紅書)

盛勁為與麥明詩被偶遇。(小紅書)

盛勁為與麥明詩被偶遇。(小紅書)