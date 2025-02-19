TVB收視福將「前列腺發炎片」翻Hit　本尊親自解畫內情竟然係咁？

有「TVB收視福將」之稱的歐陽震華，與關詠荷合作無間，當中劇集《陀槍師姐》系列更至今仍令觀眾津津樂道；不過除此之外，兩人有段訪問片也成為經典，近日更在各大社交平台瘋傳翻Hit，迫得當事人歐陽震華親自現身解畫。

歐陽震華與關詠荷演過6次情侶： 《醉打金枝》《美味天王》《陀槍師姐》《陀槍師姐2》《金裝四大才子》《情逆三世緣》。（劇照）

兩人合作無間。（劇照）

關詠荷與歐陽震華是TVB經典的「情侶檔」。(1998無綫月歷)

2013年，TVB推出嘅穿越劇《情逆三世緣》，相當令人驚喜。《情逆三世緣》單係主演，歐陽震華、關詠荷兩大勁人，已經唔簡單。（VCG）

先跟大會回帶一下，該訪問片應該是約6年前，兩人當時接受國語訪問，歐陽震華說很難再叫關詠荷出山拍劇，關詠荷則表示有很多女主角一直在排隊等著和歐陽震華合作拍戲，所以她要拍的話，可能要排到很久很久，歐陽震華急著回應，提到之前找對方出來演《情逆三世緣》，却不料一時口快，將《情逆三世緣》誤說成了「前列腺發炎」。這一口誤瞬間讓身旁的關詠荷笑場，捂著嘴笑到停不下來。歐陽震華還一臉茫然地問對方：「我說了什麼？」關詠荷則詐傻用廣東話說：「我唔知喎」，又笑言：「我無拍過呢個戲啊！」場面既尷尬又搞笑。

歐陽震華與關詠荷交情甚深。（VCG）

兩人在一次訪問中，歐陽震華將《情逆三世缘》誤說成了「前列腺發炎」，片段近日在網上翻hit。（視頻截圖）

搞到關詠荷好尷尬。（視頻截圖）

關詠荷笑言無拍過「前列腺發炎」呢套劇，笑爆全場。（視頻截圖）

沒想到這段精彩訪問片隔了幾年，幾日在各大社交平台再度翻Hit，網民紛紛留言：「看一次，笑一次」、「笑死了」、「關詠荷唔知道 但渣渣輝應該知道」、「唔小心爆咗自己嘢呀？」、「知你前列腺發炎喇」。由於網民反應熱烈，迫得當事人歐陽震華親自現身解畫，他全程用國語表示：「這兩天我真的想也想不到，我幾年前跟關詠荷做一個訪問，我說錯了一句話，到今天也引起廣大的觀眾粉絲們關注。」

當事人歐陽震華近日拍片親自解畫。（小紅書截圖）

歐陽震華沒想到他幾年前跟關詠荷做一個訪問，說錯了一句話，到今天也引起廣大的觀眾粉絲們關注。（小紅書截圖）

歐陽震華解釋一切都是因為他普通話不好而成。（小紅書截圖）

歐陽震華續言：「其實這個笑話都一切都是因為我，我的普通話說得不太好，心情一急一說話，想說快一點就說錯了，事情是這樣子的，這天這個訪問就是我跟關詠荷給記者問到我們最近拍了什麼東西，我就說我們拍了這個電視劇。」他先用廣東話說：「叫《情逆三世緣》。」然後再用國語把劇名說多一次。但發音依然不準，被網民戲言：「情逆三世緣→前列腺發炎→欠你三十元」。

他解釋自己心情一急一說話，想說快一點就說錯了，事情是這樣子的。（小紅書截圖）

歐陽震華在視頻中用普通話再講一次《情逆三世緣》，但發音依然不準，被網民戲言：「情逆三世緣→前列腺發炎發炎→欠你三十元」。（小紅書截圖）

自言不知不覺鬧出一個笑話。（小紅書截圖）

歐陽震華接著說：「但是我當時的心情呢，我想盡快說了這個電視劇的名稱，我就很快說了前列腺發炎，就是我自己說錯了都不覺得錯，旁邊的關詠荷就笑到問你說什麼。不知不覺就搞出的一個笑話，所以希望大家多多體諒，我不是故意的，真的不好意思，我會努力努力學習、學習。」

歐陽震華稱自己不是故意的，望大家多多體諒。（小紅書截圖）