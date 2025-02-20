33歲最美千金生圖展完美骨相獲讚頂級白富美 一部位粉碎懷孕傳言
撰文：陳釗
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現年33歲、已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，素有「最美千金」美譽，於2023年4月下嫁內地男星竇驍後，何超蓮並沒有翹埋雙手做少奶，繼續積極發展自己事業，又不時拍片到社交平台，分享日常生活和工作花絮，早前踏足影壇當上電影女主角，可謂瓣數多多，而升呢人妻的何超蓮，更比做女時增添一份成熟女人味。日前她出席活動，更獲網民激讚是「頂級高富美」。
日前，有網民分享何超蓮出席內地活動時的生圖，並以「骨相太優秀了吧 何超蓮美的閃光 無死角」為題，寫道：「骨相如此優秀的真是驚呆了，一扭頭那個側面的顏，天吶。上天到底給何超蓮關上了哪扇窗啊，身材又好、又漂亮、又聰明、聲音也好聽。」
相中，何超蓮束起頭髮，突顯其標誌五官，身上則穿上一條白色迷你露腰背心短裙，大騷一對修長緊緻美腿，高貴得來不失少女味，加上其白滑肌膚，非常吸睛。與她自己分享到微博的靚相，幾乎零落差。網民洗版式留言激讚：「她的骨相就是很好啊」、「她的臉真的好精緻」、「身材比例很好」、「頂級白富美」、「這家世這顏值這身材 完美人生啊」，甚至有人稱：「我覺得她才是賭王最漂亮的女兒」。另外，早前何超蓮驚現肚凸凸而傳出懷孕疑雲，但這天所見，何超蓮依然四肢纖細，露出纖腰身材苗條，間接粉碎懷孕傳聞。