張振朗超有父愛自爆喜歡小朋友　被問到同女友幾時生竟這樣回應

昨日（19日）「77工作室」舉辦春茗暨慶功宴，身為今年的「雙料視帝」張振朗亦有出席，他接受傳媒訪問時被問到有關女朋友時，但他竟然回應「唔知佢認唔認定我」。

「77工作室」舉辦春茗暨慶功宴，「雙料視帝」張振朗喺正C位。（梁碧鈴攝）

張振朗被問到有關女朋友時，但他竟然回應「唔知佢認唔認我」。（梁碧鈴攝）

最近TVB深夜正重播張振朗的《反黑路人甲》，而這劇仍然牽起熱烈討論，他被問到會否希望開拍續集或者電影版時，他表示很開心：「唔知係咪開台以嚟我係第一個會去宣傳重播劇嘅artist，我記得我喺ig話重播，你哋記住快啲睇。咁我哋幾個譬如我、阿賴、朱仔，我哋成日都會喺度傾計，《反黑路人甲》當年係非常之開心。仲有浩信，我哋成日一齊喺個現場去諗好多嘢。咁依家重播，即係會有好多回憶喺個腦海裏面會出現。」說得興起的張振朗更表示希望之前未看的大家可以看一下。

張振朗睇《反黑路人甲》掀回憶。（梁碧鈴攝）

日前張振朗與朱敏瀚都探望剛生產完的賴慰玲，他開心的抱著bb，甚有父愛，再加上之前情人節時，他亦在社交平台分享「小情人」的照片，可以見到他真的很愛小朋友。張振朗被問到什麼時候到自己生一個時，他笑著表示自己其實很喜歡小朋友：「係嘅，我不嬲都好鍾意小朋友，我鍾意玩啊，望住佢哋都開心。但係你話我又真係要遲少少先，即係啱啱攞完獎，真係要努力去揾下錢先，去儲下錢，要儲多個錢先！」

日前張振朗與朱敏瀚都探望剛生產完的賴慰玲，他開心的抱著bb。(ig圖片)

再加上之前情人節時，他亦在社交平台分享「小情人」的照片。(ig圖片)

張振朗被問到什麼時候到自己生一個時，他笑著表示自己其實很喜歡小朋友。（梁碧鈴攝）

張振朗被問到與女朋友是否已是大家的結婚對象時，他竟然這樣回應：「唔知佢認唔認定我呢？相向嘅我覺得呢樣嘢，即係大家做好目前嘅嘢先，其他就遲啲再算。」