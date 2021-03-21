無限斜棟有限公司｜沈殷怡素顏演黐線妹　開心被導演讚：搵啱咗你

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-21 20:00

沈殷怡（Shirley）今日（21/03）參加「01齊跑」活動，和粉絲一起紅磡海旁晨跑，最近她除了忙於主持《囝囝女女730》之外，還提到了自己剛完成了ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》的拍攝工作。她透露，在劇中需要飾演一個黐線的女人：「個角色好癲，好想報仇，係一個好唔開心嘅女仔，同上一套《男排女將》嘅大學生『蟲蟲』完全唔一樣。」

沈殷怡運動裝好正。（林迅景攝）

沈殷怡表示的挑戰不在於演技，而是要全程素顏零化妝，兼化黑眼圈出鏡：「完全冇形象，但係我覺得好好玩，我自己畀咗好多心機做呢個角色，對於我嚟講係一個新挑戰，亦都係所有人對我嘅信任，所以我都有搵唔同嘅老師去學戲。」

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沈殷怡套《無限斜棟有限公司》4月就開播。（資料圖片）

有付出就一定有回報，她表示拍完之後還得到了導演的稱讚：「好開心好開心，拍完最後一場，導演同我講咗句：『我覺得今次搵啱咗你！」她表示今次演出也相當有難度，說：「角色情緒起伏非常之大，由一開頭佢一啲中學回憶，發展到之後佢處於一個報伏心態而扮癲，呢個心理上嘅轉折真係好難。」

《無限斜棟有限公司》可以稱得上是日本著名動漫《銀魂》裏主角坂田銀時經營的「萬事屋」香港真人版，故事講述由盧慧敏（Amy）飾演的陳家晞，父親陳鎮東本身是「全知偵探社」老闆，後來這家公司不知何解會「易手」予陳卓賢（Ian@MIRROR）飾演的張諾恆。（預告截圖）

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