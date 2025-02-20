姚焯菲去年被批身形暴脹直認心情差　7字回應盡顯成熟

18歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）出道至今集萬千寵愛在一身，早前她完成新西蘭的中學課程返港，透露將留港近9個月，期間會積極投入演藝事業，除了加盟TVB王牌處境喜劇《愛·回家之開心速遞》外，早前又被安排亮相內地大型音樂節目《聲生不息‧大灣區季》，與樂壇前輩容祖兒、薛凱琪及衛蘭合唱《女神》，其甜美面孔及淡定表現成功引起內地觀眾注意。

姚焯菲（Chantel）參加《聲夢傳奇》時，憑甜美外貌圈粉。（IG圖片）

姚焯菲出道至今集萬千寵愛在一身。（IG@chantelyiu）

姚焯菲在節目中與容祖兒、薛凱琪及衛蘭合唱歌曲《女神》的片段在網上瘋傳，備受好評，同時也令她有感而發。她近日在Threads上重提去年在新西蘭與粉絲合照，相片流出後被大批網民指她身形暴脹兩個碼一事，直言不再因外界的負評語動搖自己的自我價值，將注意力放在欣賞她的人身上。

姚焯菲加盟TVB王牌處境喜劇《愛·回家之開心速遞》，她表示拍劇要等是最難捱。（資料圖片/梁碧玲攝）

姚焯菲與三位前輩容祖兒、薛凱琪及衛蘭合唱《女神》，表現令人眼前一亮。（片段畫面）

姚焯菲寫道：「《女神》 出左（咗）街之後，我突然諗返起呢張相。 呢張相係（喺）新西蘭影嘅，然後果（嗰）位fans post左（咗）上網。轉個頭第二日一起身，我收到好多負面訊息、見到香港嘅articles都係（喺）到講緊呢張相。我記得果（嗰）朝仲要係放完假第一日返學，所以加埋呢啲新聞，心情特別差。」

《女神》一曲令姚焯菲非常大感受。（微博圖片）

Chantel去年10月在新西蘭求學時被野生捕獲，當時身形被指暴脹兩個碼。（小紅書）

姚焯菲續言：「但係我好快諗返起影呢張相嘅同一日，著住同一件衫、素顏，我去左（咗）間餐廳。有一位陌生人媽媽突然走過黎（嚟）同我講左（咗）聲 “you are so beautiful”。我個心暖左（咗）一暖，但係冇諗過呢句說話對第二日嘅自己會有幾重要。」

姚焯菲有感而發。（Threads截圖）

當中也有人半開玩笑質疑說：「官方文多過似自己出，打得好老。」姚焯菲大方回覆是她自己寫的。（Threads截圖）

同一件衫、同樣素顏卻遇到完全不同的評價，從中讓姚焯菲有所領悟，「重要嘅原因係我學識左（咗）同一日、同一個樣可以有人話你靚、有人話你醜，呢啲評語已經唔需要在乎。反而唔好被呢啲評語動搖自己嘅自我價值先係最重要。同埋唔好忘記呢個世界好多人會唔欣賞你，但係總有一個會。一個已經夠。所以未睇嘅朋友快啲睇啦，幫你打氣 yayyy」。

姚焯菲14歲參加歌唱比賽，憑甜美可愛外貌吸粉無數火速爆紅。（IG@chantelyiu）

姚焯菲身形經常受到攻擊，現學識淡然面對。（IG@chantelyiu）

不少網民和粉絲留言表示支持及為她打氣：「係影得唔靚，但個人靚咪得囉」，姚焯菲回覆：「我爹哋影的...佢訓練中」。當中也有人半開玩笑質疑說：「官方文多過似自己出，打得好老。」姚焯菲大方回覆是她自己寫的，並表示：「可能真係老靈魂」。年紀輕輕便有如此成熟的心態，相信負評將會是令姚焯菲變得強大的動力。