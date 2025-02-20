57歲一線小生宣布不再做TVB親生仔　演技精湛錯失多次視帝寶座

57歲的TVB小生黃智賢日前宣布不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約。黃智賢在1989年加入無綫電視，為無線電視藝員訓練班第15期藝員訓練班青少年大使旁聽生，更是兒童節目《閃電傳真機》第一代主持。他於長篇電視劇《真情》飾演「容向海」一角，飾演容姨的養子、張慧儀之老公容向海（阿海）一角，性格溫馴，深入民心，並一度被外界視為主角之一。不過之後擔正的劇集收視平平，未能盡如人意，在2000年一度離開無綫，在2004年重返無綫。

黃智賢演技無庸置疑，但總是比別人欠缺運氣和觀眾緣。（IG/@benwong1020）

Keep得好！（IG/@benwong1020）

+ 6

黃智賢多年來演出的角色都可見其精湛演技、忠奸皆可，1997年，他主演《真命天師》和首次擔任男主角，不過劇集收視平平，未能盡如人意。直到2011年，他憑《潛行狙擊》中飾演變節卧底「鄧國彬（辣薑）」一角，獲視為《萬千星輝頒獎典禮2011》「最佳男配角」的熱門人選，終順應民意以大熱姿態奪獎。2014年，黃智賢在宮廷喜劇《食為奴》中擔任男主角，更憑此角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男主角」。2015年，他在時裝律政劇《四個女仔三個BAR》中再度擔任男主角，飾演大律師「范智毅（范大狀）」，演技再次獲得肯定，並開始成為無綫電視一線小生之一。可惜，近年擔正的劇集除《逆天奇案》外，《是咁的，法官閣下》、《福爾摩師奶》、《好日子》和《黃金有罪》等，收視和口碑都一般，亦未曾登上過視帝寶座。

2011年黃智賢憑《潛行狙擊》在台慶頒獎禮上獲得《最佳男配角》。(視覺中國)

2018年，他投資逾百萬港元與任職醫生的陳國強（Aldous Chan）在中環開設醫學美容中心，近年主力打理護膚品品牌生意，生意越做越好的他早已不需要靠拍劇維生，更豪擲$895萬購入西貢獨立屋，現市值近千萬！

生意越做越好！（IG/@benwong1020）