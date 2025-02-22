「愛回家秘書」患怪病抑鬱停工半年　後生又有身材咁正都彈唔起？

梁允瑜（Chole）早年參選《2021年度香港小姐競選》，雖受負面新聞影響但憑先天優勢，擁有性感身材的她依然有不俗的發展。早年曾於《愛·回家之開心速遞》第1604集客串飾演醉娃後，又獲得了性感秘書Mocha一角，其後亦有份參演《美麗戰場》、《法言人》、《黑色月光》，特別是在《黑色月光》之中，飾演酒店女郎的她肉搏馬志威一幕更成為討論熱話。可惜近期已鮮有在電視上見到她出現。梁允瑜接受《香港01》訪問時透露，原來早前患上抑鬱症加上有「怪病」。

梁允瑜處女床戲。（TVB截圖）

大戰梁允瑜。（TVB截圖）

馬志威同梁允瑜嘅床戲極具震撼性，梁允瑜長腿尤其搶焦。

梁允瑜接受《香港01》訪問時表示，近期努力健身打拳上演技班，雖然尚未有新工作，但她想做好準備。她說：「做演員好被動，成日都係等機會。公司又比較多靚女，所以想拍多啲美妝、護膚、keep fit片，主動爭取多啲曝光率，希望多啲機會。我嚟緊想去上動作訓練班學多啲嘢，做好準備希望可以有機會做打女。」

梁允瑜身材真係好好。（IG@cl.chloee）

梁允瑜身材真係好好。（IG@cl.chloee）

由2021參選到2025年，梁允瑜的演出「十隻手指數得晒」，她坦言，還好除了幕前工作外也有一份Investor Relations（投資者關係管理）相關的兼職。她說：「收入都還好，可以cover到平時使費。爹哋媽咪從來都冇投訴過，因為屋企環境比較差，我由中學開始都好努力讀書，希望可以改變屋企環境。到我決定加入娛樂圈直到而家，佢哋都只係擔心我會唔會太大壓力，會唔會唔開心。」

梁允瑜在劇中穿上套裝十分成熟，十足白領儷人 (《愛。回家》截圖)

她坦言，父母是她的最強大後盾。參選港姐時，曾因爆粗片而感到十分低落，其實不是擔心影響結果，而是覺得令家人失望。她說：「我覺得好對唔住我屋企人，我身邊嘅支持我嘅所有人。因為我知道佢哋對我好大期望，嗰陣落選咗因為壓力同埋唔開心，我差唔多抑鬱咗半年，同時都患上咗玫瑰糠疹。玫瑰糠疹一直都好唔返，前後差唔多半年先完全康復。」

梁允瑜表示曾有抑鬱，又有玫瑰糠疹。

梁允瑜表示曾有抑鬱，又有玫瑰糠疹。

直到大半年後，梁允瑜才漸漸「諗通」，接受了事實並決定留在娛樂圈發展。「佢哋好擔心因為我太大壓力再次影響健康，但係都好支持我。一有咩劇出或者新聞，佢地就會send上我哋屋企人嘅WhatsApp group，仲快過我自己知，所以我一直好努力，希望有一日可以令到佢哋因為我感到驕傲。」

梁允瑜身材真係一流。（IG@cl.chloee）

入行4年浮浮沉沉，甚至可說是「冇起色」，她坦言：「覺得好迷惘，都會唔開心，唔明點解人哋會有機會自己冇機會，但係知道呢一行好講運氣，所以都係同自己講只係自己機會未到，現階段再等下先，先充實自己，機會嚟到就可以好好捉緊，即使係客串都盡力去發揮，咁先會對得住畀機會我嘅人。」她表示，也十分多謝觀眾和網民支持：「全部DM我都有睇！好多人話睇到我做戲，好鍾意我，想多啲見到我。喺我唔開心嘅時候畀到好大鼓勵。原來都會有人想睇我做戲，所以我會努力堅持，希望可以快啲有多啲作品俾大家睇。」

梁允瑜。（IG@cl.chloee）

梁允瑜身材好好。（IG@cl.chloee）

梁允瑜參選香港小姐時被評為熱門人選。（IG@cl.chloee）

梁允瑜參選香港小姐時被評為熱門人選。（IG@cl.chloee）