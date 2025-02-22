文頌嫻獲鍾澍佳親自出馬邀請拍劇挑戰演母親：一出場我個仔就死咗

48歲的文頌嫻婚後淡出熒幕誕下女兒投入家庭生活，她日前出席「77工作室春茗暨慶功宴」接受《香港01》 訪問表示相隔19年重返TVB拍劇，談及為什麼會選擇再次拍TVB劇，她直言：「係因為鍾澍佳監製，開拍之前主演就定咗㗎！其實我就係第一場就已經出現，呢個角色好特別，所以佢想邀請我表演，覺得會有新鮮感，可能我以前拍咗好多好慘嘅戲，其實我睇劇本嘅時候都覺得好多場都喊㗎喎！十場有九場都係要喊嘅戲，因為個角色係好慘，我咁耐冇拍戲，我都擔心自己做唔做到，我都有問監製對我係咪有信心做到，佢就話梗係啦！」

文頌嫻日前出席「77工作室春茗暨慶功宴」接受《香港01》 訪問。（梁碧玲攝）

文頌嫺婚後淡出熒幕，誕下女兒！(受訪者提供)

《正義女神Themis》挑戰演母親

講到在劇中擔任的角色，她表示：「 《正義女神Themis》係法庭嘅戲，離開咗TVB咁耐，其實我係第一次做媽咪嘅角色，第一次用媽咪嘅身份去做媽咪嘅角色，以前演戲通常都係演少女，總之一出場我個仔就死咗，所以所有嘅劇情係好崩潰，係好慘㗎！我最大考慮其實係因為要素顏上陣演出，仲要刻意整殘自己更加憔悴，所以呢樣嘢都係要考量，我咁耐冇見到觀眾梗係想靚啲啦！」

文頌嫻拍劇挑戰素顏上陣。（梁碧玲攝）

自覺角色沉重拍劇期間冇同佘詩曼傾偈

文頌嫻透露《正義女神Themis》新劇女主角是佘詩曼，所以特別想再次與對方合作，並表示：「我同佢真係好多年，起碼有20年冇合作，但拍戲完全冇傾偈，因為我每一場戲個感情都好重，去到現場我已經要自己走埋一邊入戲，好多時候同佢同場我都唔會即時打招呼，佢都唔夠膽騷擾我，收工嘅時候先可以打到招呼。」被問到有否詢問好姊妹佘詩曼的意見才選擇接拍這一套劇集，她表示：「佢就話對你嚟講點會有問題？你咁耐冇拍狀態都喺度㗎嘛！唔需要擔心。佢都想我好同信任我。」

文頌嫻與佘詩曼是認識多年的好姊妹。（電視劇《帝女花》劇照）

被問離巢原因竟然咁答

至於當初為什麼決定離開TVB，她說：「其實之前都有大致上講過，呢個世界始終都係圓嘅，又唔係有啲乜嘢唔開心嘅嘢！」談及未來的發展動向，她坦言：「真係冇。監製搵我又遷就到我湊女嘅日子，所以咁啱就拍咗，係冇喺計劃裏面，但其實今次真係挑起咗我嘅戲癮，因為一個演員做到嘅滿足感係好大嘅，同我湊女好唔同，如果有合適嘅劇本同埋觀眾想繼續睇我嘅，我覺得可以嘅。」