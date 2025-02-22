江嘉敏突然宣布離巢TVB　長文道別透露有新開始：2025年新人

TVB上位小花江嘉敏忽然宣布離巢，今年30歲，加入TVB滿9年的江嘉敏踏入2月22日即在社交平台宣布離巢。



江嘉敏驚爆離巢。（IG@kaman_kong）

她在Instagram上貼出在將軍澳電視城門口與TVBuddy拍攝的合照，並寫下長文。

「各位親愛的敏迷、同事以及朋友們，今天我要給大家一個意料之外的大驚喜——我要離開TVB這個美好的大家庭啦！9年，說長不長，說短不短，但對我來說，這是一段充滿感恩、成長與回憶的旅程。

當我坐下來寫這篇文時，心中充滿了感慨與不捨。9年前，我懷著對演藝事業的憧憬來到了TVB。這裡不僅是我的工作場所，更是我成長與學習的搖籃。在這裡，我遇見了許多優秀的同事和朋友，他們的支持與鼓勵讓我在每一個挑戰中都能勇敢前行。

回首過去，從我初出茅廬的青澀到如今的成熟，每一部作品、每一次拍攝，都是我生命中無可替代的回憶。感謝珍姐每次都讓我衝進妳的房間哭光所有紙巾；感謝關永忠監製給我一個機會讓大家認識江嘉敏；感謝陳維冠監製在我低潮的時候扶我一把；感謝關樹明監製、吳冠宇監製、梁材遠監製、方駿釗監製、王心慰監製和林志華監製給予我機會，讓我成為不同的江嘉敏。還有樂小姐和經理人們，謝謝你們的提點和照顧。沒有TVB和你們的栽培，就沒有今天這個江嘉敏。

要感謝每一位監製、導演、編劇、製作團隊和梳化服同事，因為你們的辛勤付出，讓我能夠在銀幕上展現自己的才華。每一位觀眾的喜愛和支持，更是我前行的動力。

在TVB的這段旅程，我遇到了許多難忘的人和事，有歡笑也有淚水。這段旅程讓我學會了許多，不僅是演技上的提升，更是生活中的寶貴經驗。我非常感激那些在這段時間裡給予我支持和愛的人，你們的鼓勵讓我有力量走到今天。我將永遠珍惜在這裡的每一刻，這段回憶將會是我心中最美好的財富。

最後，衷心感謝所有支持我的朋友和愛我的人，你們就是我最大的動力。雖然即將要離開Tvb這個舒適圈，但這並不是結束，而是一個新的開始。未來的日子裡，我會繼續努力，挑戰更多不同的角色與工作。全新的江嘉敏很快就會跟大家見面，繼續為大家帶來更多驚喜和感動。

江嘉敏 Kaman 2025 #2025年新人江嘉敏 #多多指教 #派餅嗰陣其實勁想喊不過我忍住咗 #返到屋企爆喊咗兩日 #多謝MissMarble兩日同我包裝好晒啲散水餅」

江嘉敏離巢TVB，派埋散水餅。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB，派埋散水餅。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB，派埋散水餅。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB，派埋散水餅。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB，派埋散水餅。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB，派埋散水餅。（IG@kaman_kong）