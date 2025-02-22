視帝前妻疑食物中毒又屙又嘔無人照顧　曾自爆瀕死失禁遭冷待

現年45歲的歐倩怡（Cindy）去年5月突然宣布與郭晉安離婚，結束18年婚姻。歐倩怡其後曾公開呻窮，承認因為要交租而「等錢使」，她亦積極復出幕前，為HOYTV節目《健康關注組》擔任嘉賓主持。日前歐倩怡在IG限時動態分享病況，指自己整晚又屙又嘔，疑似食物中毒。

郭晉安與歐倩怡婚後育有一對仔女。（微博@郭晉安歐倩怡）

去年5月突然宣布離婚。（IG@cindyauau）

去年5月突然宣布離婚。（IG@cindyauau）

低調慶祝45歲生日。（IG@cindyauau）

積極復出幕前。（IG@cindyauau）

歐倩怡亮相HOY TV節目《健康關注組》。（陳順禎攝）

歐倩怡先是上載了一張躺在床上緊閉雙眼的病樣，見她面色不佳，表情痛苦，她寫道：「成晚又屙又嘔，唔知食錯乜，大家都要小心啊～～～」之後她再更新病況表示：「今朝問番同我一齊去食米線嘅朋友，都係屙嘔，可能啲食物唔乾淨，唔好去啊～～～」休息了約半日後，她再曬出一碗白粥表示：「自己煲咗粥食。」似乎暗示無人照顧，要靠自己。之後歐倩怡再報平安表示：「多謝大家關心同問候，我好好多了，無嘔，仲有少少屙，同理少少發燒。多謝『健康關注組』監製體諒，明天我出席唔到活動了，唯有下次見大家啦。」

歐倩怡面色不佳，表情痛苦。（IG截圖）

疑似食物中毒。（IG截圖）

自己照顧自己。（IG截圖）

報平安。（IG截圖）

歐倩怡去年6月接受網台節目《絲打圍爐》訪問時，曾暗示郭晉安對她缺乏關心，她憶述自己因患重感冒持續發燒，三度求醫，有一晚在睡夢中突然感到呼吸困難：「跟住拍我隔籬嗰個，我話我唞唔到氣，幾乎講唔到嘢，跟住佢話『咪玩啦，瞓覺』。當時每一秒都覺得好漫長，佢後來見到我唔對路，上網睇資料睇睇係咪call白車，後來搵到叫我用片糖沖熱水畀我飲，佢已經驚我嘔，喺床上拎住個痰罐，仲要我飲（片糖水），我飲咗少少，但我想話畀你聽，我嗰刻已經去到失禁，控制唔到，周圍都係，我覺得自己應該唔得㗎喇。」她指當時頭塞在痰罐昏迷，翌日醒來頭還卡在痰罐，慶幸自己仍尚有呼吸，於是便去醫院就醫。

歐倩怡去年6月接受網台節目《絲打圍爐》訪問。（IG@cindyauau）

歐倩怡指自己非常辛苦，向「隔籬嗰個」（即郭晉安）求助：「我話我唞唔到氣，幾乎講唔到嘢，跟住佢話『咪玩啦，瞓覺』。」（YouTube@ChillGOOD TV）

郭晉安見情況不對勁，居然是Google解決辦法而不是叫白車，令網民相當詫異。（YouTube@ChillGOOD TV）

歐倩怡指情況嚴重到失禁！（YouTube@ChillGOOD TV）

歐倩怡指自己昏迷後，起來時發現自己的頭部仍然在痰罐。（YouTube@ChillGOOD TV）

郭晉安與大班朋友慶祝60歲大壽。（IG@onjai109）

壽桃特製蛋糕售價近萬元。（IG@onjai109）

狀態回春！（IG@onjai109）

大批圈中好友為郭晉安慶祝60歲生日。（IG@onjai109）