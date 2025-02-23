67歲經典綠葉自爆中風險癱　病發日頭頂疑生怪瘤：一嚿嚿腫脹

廖偉雄早年曾於《網中人》中飾演「阿燦」及憑「扮鬼扮馬」而知名，而他在2007年《向世界出發》中發表不少對人生、生活、事業之感悟，後又在網絡傳播開，當中的對白截圖亦成為經典，因而獲網民封為「百搭燦」及「燦神」。



現年67歲的「燦神」廖偉雄現時以務農為事業，且經營得非常成功，早前他在個人YouTube頻道透露健康出現問題：「一隻腳中風，一隻腳痛風，攞命呀！攞命呀！大佬，攞命呀！」

67歲的「燦神」廖偉雄自爆中風，幸好現在康復當中。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

廖偉雄坦言，在2024年11月尾，發覺左邊下顎僵硬，麻痺了，驚覺自己有中風的跡象，後來吃了一粒藥好了一些，但過幾天後仍然感覺到不適，之後有一天去了吃燒鵝和糯米飯時，吃到一半就感到不適：「好疲倦同埋唔想講嘢，跟住開車返屋企，喺車度瞓，瞓瞓吓突然感覺好急屎，跟住感到頭頂唔舒服。一摸突然發現成粒嘢脹咗出嚟！口唇裡面又脹漲咗！成頭好似人哋練九陰真經咁，一嚿一嚿腫脹咁。」回到家後，他馬上如廁「屙爛屎」，如廁後輕鬆了不少，腫脹情況也減輕了很多。

「燦神」廖偉雄講述由發現身體出現問題，到求醫治療的經過。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

「燦神」廖偉雄講述由發現身體出現問題，到求醫治療的經過。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

直到12月有一天，「燦神」突然感到左腳乏力，且失去控制能力，他說：「係完全冇知覺，大鑊啦，唉呀，死啦，中風呀！朋友喺旁邊，佢話『使唔使去醫療室睇吓？』我話『唔使，我有藥。』一啪落去，啲氣血都通啦，成隻腳都行返晒。」如是者，過2天發生同樣情況，他又再食藥，又過了一段時間，他再次發現左腳肌肉明顯地「縮水」。

「燦神」廖偉雄發現自己左腳明顯縮小了。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

「燦神」廖偉雄發現自己左腳明顯縮小了。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

廖偉雄透露曾於2023年體檢且沒發現問題：「中風係冇預警，佢話嚟就嚟㗎啦！」他表示，懷疑是早前撞傷了臀部，睡覺時壓着左邊神經，所以才會是起身時左腳行走不便，而不是心臟供血問題。怎料一波未平一波又起，說：「左腳中風，右風又痛風。」指右腳連續痛了兩星期。

「燦神」廖偉雄直言中風是無預警的。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

「燦神」廖偉雄直言中風是無預警的。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

「燦神」廖偉雄尋醫治療中風。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

「燦神」廖偉雄尋醫治療中風。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

「燦神」廖偉雄尋醫治療中風。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

他透露由發現問題到現在已2個多月，也嘗試了各種治療：「針炙係有用，而家好返6成左右，仲未完成康復。呢個故事教訓我哋，呢個病情唔係簡單，話中風一定係個心，塞個嘢（心腦向管阻塞），有好多原因令你血液流通唔到。」他又指，逃過一劫的主要原因，是因為有隨身帶藥。

「燦神」廖偉雄分享中風經歷。（YouTube截圖 / 廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）