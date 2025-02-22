余思敏相隔近半年更新IG疑洩心聲　鄭中基經理人風波後低調潛水

鄭中基（Ronald）在去年8月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，更指對方「工作及道德操守有問題」，其後他又發文自爆因情緒問題，完成手頭上所有工作後暫時休息，會在太太余思敏（Sammie）陪同下到美國參與戒酒療程。而余思敏在鄭中基發文後一直「潛水」，直至上個月底，她突然更新IG，分享了金句︰「The only people who deserve to be in your life are the ones who treat you with love, kindness and respect. （唯一值得出現在你生命中的人應是那些用愛、友善和尊重對待你的人。)」

鄭中基在去年8月突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但他其後撰長文解釋自己患情緒病時，卻對炒經理人隻字不提，反而有一半篇幅都講太太及家庭。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

余思敏（中）以往是有線娛樂主播，亦因緣際會訪問鄭中基。（網上圖片）

余思敏曾表示，自己不是有目的去結婚生仔，未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚，但緣分令她遇上鄭中基。（IG@sammieyucm）

余思敏（左）大肚時與有線還未完約，報道指鄭中基賠20萬畀有線幫她贖身，讓她專心養胎。（視覺中國）

育有一對子女。（IG@sammieyucm）

鄭中基曾表示，以前冇諗過會生仔，但做爸爸後只想快點收工回家。（IG@sammieyucm）

疑借用金句來表達心聲。（IG@sammieyucm）

雖然余思敏並沒有表明意思，但卻再次引起網民聯想，未知是否借用金句來表達心聲。其實余思敏在鄭中基宣布與何慶湘中止合作前，曾在IG留言稱「Something big are coming……」暗示有大事發生，其後有網民指出照片拍的是香港某酒店的地氈，隨即引來網民無限聯想。之後余思敏一直未有更新IG，但去年9月曾現身為好友劉明軒慶生，不過就被指明顯憔悴不少，與昔日明艷照人的形象相差甚遠。

鄭中基太太余思敏，在他出Post宣布與機動娛樂中止合作前，已率先預告「有大事發生」，第一個標註對象就是何慶湘。（IG@sammieyucm）

余思敏不止出Post，亦有出Story，令人覺得不尋常。（IG@sammieyucm）

余思敏自前年8月起便頻頻轉發語錄和心靈雞湯文「放負」，令人猜想夫妻之間是否有什麼暗湧。（IG@sammieyucm）

經常在IG轉發語錄和心靈雞湯文「放負」。（IG@sammieyucm）

經常在IG轉發語錄和心靈雞湯文「放負」。（IG@sammieyucm）

鄭中基與阿Sa於2010年3月宣布離婚，2011年7月便與大肚的余思敏結婚，中間只相隔了一年四個月，而同年10月余思敏更誕下女兒Emma。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

報道指，當日鄭中基未有再婚打算，但因為余思敏父母對女兒未婚懷孕有微言，所以鄭中基就給她一個名份。（IG@sammieyucm）

余思敏為劉明軒慶生，但明顯憔悴不少！（IG@ladyv.me）