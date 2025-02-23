隱世歌手愛女跌穿頭送院縫7針留疤　內疚爆喊獲妻安慰：你已好叻

現年41的陳柏宇（Jason）擁一把靚聲，被封「隱世歌手」，除此之外，陳柏宇也是「寵女狂魔」稱號，非常愛錫兩個女兒長女陳羿辰（Abigail）和幼女陳星晴（Audrey），一家四口美滿幸福，日前，陳柏宇開騷，太太符曉薇（Leanne）亦有帶兩女在台下支持爸爸，場面溫馨。沒料，幼女Audrey昨日（22日）在屋企發生家居意外，趁爸爸行開時企上梳化邊，不慎坐空跌倒撞傷頭部，即刻送入醫院縫了7針，身為爸爸的陳柏宇心痛愛女受傷爆喊。

陳柏宇和其妻子符曉薇現時育有兩名女兒。（IG@leannefu_1027）

日前陳柏宇開騷，太太符曉薇（Leanne）亦有帶兩女在台下支持爸爸，場面溫馨。（IG截圖）

幼女昨日（22日）在屋企發生家居意外，趁爸爸行開時企上梳化邊，不慎踩空跌倒撞傷頭部，即刻送入醫院縫了7針，身為爸爸的陳柏宇心痛愛女受傷爆喊。（IG截圖）

陳柏宇太太符曉薇在社交平台上載幼女受傷經過，從屋企閉路電視見到陳柏宇當時與兩個女兒在客廳，陳柏宇執拾好餐桌後便走去鏡頭範圍，Abi在弄她的頭髮，而Audrey則爬上梳化邊，此時意外就發生了，Audrey走了兩步想坐在咕𠱸上，但咕𠱸下面原來是中空的，Audrey整個人跌落梳化與牆之間的地上即時大哭，Abi上前查看妹妹情况。

符曉薇在社交平台上載幼女受傷經過。（IG截圖）

幼女Audrey昨日（22日）在屋企發生家居意外，她趁爸爸行開時企上梳化邊。（IG截圖）

Audrey想坐在咕𠱸的時候，不慎坐空。（IG截圖）

而在另一條語音信息中，陳柏宇因沒有照顧好女兒而感到內疚，泣不成聲，符曉薇安慰對方說：「唔好喊啦，爸爸，我知道呀，我都想喊呀，爸爸。我知道呀，加油呀爸爸。你好叻呀，如果你唔喺度，調番轉我可能仲驚，你好叻呀，爸爸﹗」

Audrey整個人跌落梳化與牆之間的地上即時大哭，Abi上前查看妹妹情况。（IG截圖）

Audrey受傷後的樣子，陰公豬。（IG截圖）

在語音信息中，陳柏宇因沒有照顧好女兒而感到內疚，泣不成聲。（IG圖片）

其後，符曉薇在社交平台代幼女報平安︰「大家唔使擔心，柯住（Audrey）好勇敢，今日跌咗落地下撼親，個頭縫咗七針。雖然同爸爸分開嗰陣時喊到七彩（爸爸都喊到七彩），護士話縫到中段妹妹都已經冇喊，好乖咁俾醫生縫針。妹妹暫時精神好好，縫完針護士仲俾咗包餅餅我哋，妹妹食晒啦。家姐好擔心妹妹，唔夠膽陪妹妹去醫院，唔想見到妹妹喊。家姐好傷心，見到妹妹返屋企，佢好開心，妹妹都喺醫院不停問Abi呢。」可見兩姊妹姊妹情深。而符曉薇今日（23日）再發文分享Audrey最新情況：「阿妹話唔使擔心，我而家食得走得。雖然條疤痕大啲，媽媽肉痛啲，但係都冇阻我玩同食嘅心，唔信試吓攞盒士多啤梨喺我面前。」網民紛紛留言，祝福Audrey早日康復。

符曉薇在社交平台代細女報平安。（IG圖片）