蔡少芬原定返TVB與視帝及朱茵拍《風華背後》 卻因一事隨時難產
撰文：金秀玲
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無綫近來力邀視后級人馬回巢拍劇，如佘詩曼先後接拍《新聞女王》、《正義女神Themis》，楊茜堯拍《黑色月光》，宣萱拍《巨塔之后》等等，早前盛傳蔡少芬都會返無綫拍攝劇集《風華背後》，不過有消息指現時存有變數！
蔡少芬當年年僅25歲就憑《天地豪情》奪得視后獎項，亦是無綫收視福將，《妙手仁心》系列、《洛神》、《棟篤神探》、《珠光寶氣》等都有很好成績，不過繼2017年《老表，畢業喇！》之後她就沒有再拍無綫劇，近年專注內地發展。今年她與好友朱茵原定將回巢拍攝無綫新劇《風華背後》，與汪明荃、姜大衞、譚俊彥及黃宗澤等合作，噱頭十足，陣容令人期待。不過最近有指該劇因劇本進度等種種原因，開拍日期有變，但蔡少芬手頭上早已有其他工作，檔期排得密麻麻，未必能再另抽時間拍劇，因此這合作隨時會「難產」。
蔡少芬經理人回覆傳媒時，承認劇集延期一事，坦言接拍與否仍屬未知數，主要睇確實開拍日子才知道能否接拍。蔡少芬是該劇主角，若未能接拍的話，未知會換人抑或直接擱置。
此外，楊茜堯去年幫無綫拍《黑色月光》，惟最終失落視后寶座，輸給龔嘉欣，不少人都替楊茜堯感不值，認為她不應再幫無綫拍劇，不過報道指她極有可能參與由金牌監製鍾澍佳主理的《玫瑰戰爭》，此劇講述娛樂圈及上流社會百態，牽涉姊妹間的恩怨情仇，發揮空間大，楊茜堯對此很有興趣。