蔡少芬原定返TVB與視帝及朱茵拍《風華背後》　卻因一事隨時難產

無綫近來力邀視后級人馬回巢拍劇，如佘詩曼先後接拍《新聞女王》、《正義女神Themis》，楊茜堯拍《黑色月光》，宣萱拍《巨塔之后》等等，早前盛傳蔡少芬都會返無綫拍攝劇集《風華背後》，不過有消息指現時存有變數！

有指「最年輕視后」蔡少芬，相隔8年回巢無綫拍劇。（微博@蔡少芬）

《風華背後》由邵氏與優酷合拍，以姊妹繼承之戰為主題，劇集海報寫上：「姐妹是上天送給你一生的夥伴，也是上天送給你一生的敵人。」（網上圖片）

蔡少芬（右二）近年專注內地發展，有指她鋪路回流香港，並參與TVB重頭劇《風華背後》。（資料圖片）

蔡少芬當年年僅25歲就憑《天地豪情》奪得視后獎項，亦是無綫收視福將，《妙手仁心》系列、《洛神》、《棟篤神探》、《珠光寶氣》等都有很好成績，不過繼2017年《老表，畢業喇！》之後她就沒有再拍無綫劇，近年專注內地發展。今年她與好友朱茵原定將回巢拍攝無綫新劇《風華背後》，與汪明荃、姜大衞、譚俊彥及黃宗澤等合作，噱頭十足，陣容令人期待。不過最近有指該劇因劇本進度等種種原因，開拍日期有變，但蔡少芬手頭上早已有其他工作，檔期排得密麻麻，未必能再另抽時間拍劇，因此這合作隨時會「難產」。

蔡少芬的「最年輕視后」紀錄，至今仍未被打破。（TVB）

《老表，畢業喇》是蔡少芬在TVB最後一套劇。（劇照）

視帝譚俊彥早前在《TVB 同行創新節目巡禮 2025》上，透露將與「阿姐」汪明荃合作拍劇，更大爆同劇演員有蔡少芬、朱茵等，但未有透露更多細節，因劇本仍未審批，內容不能公開，有指此劇便是《風華背後》。

據知此劇中，蔡少芬更會與好姊妹朱茵合作。（微博@蔡少芬）

蔡少芬經理人回覆傳媒時，承認劇集延期一事，坦言接拍與否仍屬未知數，主要睇確實開拍日子才知道能否接拍。蔡少芬是該劇主角，若未能接拍的話，未知會換人抑或直接擱置。

蔡少芬經理人承認劇集延期，坦言未知改期後蔡少芬能否接拍。（微博@蔡少芬）

此外，楊茜堯去年幫無綫拍《黑色月光》，惟最終失落視后寶座，輸給龔嘉欣，不少人都替楊茜堯感不值，認為她不應再幫無綫拍劇，不過報道指她極有可能參與由金牌監製鍾澍佳主理的《玫瑰戰爭》，此劇講述娛樂圈及上流社會百態，牽涉姊妹間的恩怨情仇，發揮空間大，楊茜堯對此很有興趣。

無綫另一套重頭劇《玫瑰戰爭》由金牌監製鍾澍佳主理。