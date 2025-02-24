金像影后撞樣陳寶珠　近年滿頭白髮被指蒼老　一原因刻意不染黑

陳志雲早年在舞台劇《莎士對比亞》《慾望街車》《雷雨對日出》等與影后葉童合作過，近日二人又再聚頭，陳志雲邀請對方到自己網台的節目《最緊要健康》受訪，講起保養秘訣。61歲的葉童近年滿頭白髮，曾有人指她衰老、變殘，但她並未因此而將頭髮染黑，大方分享箇中原因。



葉童與陳志雲曾三度在舞台劇合作。（資料圖片）

葉童以一身貼服銀髮現身節目，身穿黑白色套裝，加上瘦削身型，詐看幾似陳寶珠。講到為何比以前更瘦，葉童指疫情幾年間自己早睡了很多，應酬和派對少了、酒亦飲得比以前少，連飲食都變得清淡，「我忽然之間覺得，點解我試咗咁多減肥方法都唔得，但係無端端冇諗過會減肥就瘦咗。」

葉童接受陳志雲網台節目《最緊要健康》訪問。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

葉童有幾分似陳寶珠。（資料圖片）

之前葉童（左二）演舞台劇，陳寶珠（中）都有去捧場。

問到是否崇尚「優雅地老去」，葉童表示年紀大就開竅了，覺得要接受自己，她說：「點解我要好不停咁樣去刻意地扮後生呢？其實我一直都扮緊後生嘅，其實而家都係，可能係打扮或者行為啩，其實我唔會覺得自己係老，但係某個程度歲數有返咁上下，譬如話我接受我自己嘅頭髮顏色，我唔再去染頭髮嘅時候，我覺得都係一種接受。」

葉童五年前幫TVB拍劇都有染回啡髮，看來的確較年輕，但她就覺得要學識接受自己。（TVB）

陳志雲問：「你而家嘅頭髮係自然嘅？」葉童反問：「（唔通）一執執染㗎咩？哈哈哈！因為我好想知道到底我係點樣，完全唔染係點樣，跟住我就發覺都幾可以接受，開始嘅時候都有好多人會畀啲留言，話你染黑色就靚喇，你而家咁樣好蒼老，但係慢慢慢慢我發覺嗰啲留言冇咗喇喎，然後有好多係好欣賞，幾靚喎、好cool喎、好型喎，當你發覺你唔去在意嘅時候，你就會有啲得着。」話雖如此，但陳志雲就問到，被指變殘有否感到不舒服，葉童表示：「我只係覺得，佢接受我唔應該淨係接受我嘅外表，其實真實嘅我係點樣你都唔清楚，你只係俾我嘅外表左右你嘅睇法，即係話你睇外表係睇得比其他嘢重要。」

葉童近年自然地變了一頭銀白髮，她直言刻意不染黑：「因為我好想知道到底我係點樣，完全唔染係點樣。」（抖音圖片）

她又認為很多人對美的觀點不夠宏觀，後生仔女當然靚，但會覺得就只有後生、有活力而已，相反地她見到很多上了年紀的男士、女士，會覺得很有魅力，「我會好忽然之間都望多兩眼，睇吓佢衣着、打扮，好得意喎，頭髮、髮型、面部歲月嘅故事，我都覺得好吸引。」

葉童認為很多人對美的觀點不夠宏觀，不一定後生才是靚。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

陳志雲透露自己有醫美，試過注射透明質酸減淡虎紋，但自己見到有圈中人打得多，做戲做不到表情，肌肉僵硬；又試過因為見到人整完走樣，本身諗住去整眼都臨時退訂，他問葉童有沒有試過醫美打針，葉童先說：「你問啲咁嘅問題㗎乜你！（陳志雲：即係好似打啲水份落塊面。）水份係咩嚟㗎，我未聽過，我而家聽到，我返去試吓。冇乜，我做啲簡單嘅Facial， Laser嗰啲都會做嘅，我個人比較保守，好多人做完一大輪，我會覺得可以接受，我咪會考慮。」葉童指自己最怕做得多會上癮，坦言：「你一見效，就會不停咁去追求嗰件事，相對嚟講我會覺得被控制，我唔想被控制。」總括而言，她認為一個人要先接受自己、喜歡自己，別人自然會感受到你的磁場，到時不接受你也不行了。

陳志雲自爆有做醫美，打過透明質酸。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）