「公子收割機」退出幕前十幾年罕曝光　依然咁索曾告亞視一哥非禮

馬天佑近日推出新歌《我們什麼都不是》，找來68個單位跟自己合唱拍片宣傳，其中一位是退出幕前十幾年的王秀琳（Mango），片中見到王秀琳雖然已經42歲，但彷如少女依然咁索，難怪當年緋聞無停過。

王秀琳也絕對是凍齡女神。（Instagram：mayaoo）

王秀琳19歲時經朋友介紹下成為模特兒，之後又簽了Sony Music做歌手，出過兩張個人專輯。不過，她的多段緋聞比事業更為備受關注。她先後與黎明和郭富城兩位天王傳過緋聞。2012年，王秀琳被指搭上周焯華，有指得到對方寵幸後，斥資千萬於中環開日本餐廳，生活更變得富泰。2017年王秀琳又被影到與一度被譽為霍氏家族的有力接班人的霍啟文拖手，發展一段相差7歲的姊弟戀，其後男方承認二人交往中，可惜兩人最後分手收場。2020年，她又被指與廣安銀行梁季彝家族後人，家底雄厚的富家公子Jeff約會，感情生活相當精彩，絕對是「公子收割機」。

王秀琳19歲時經朋友介紹下成為模特兒。（IG/@mango_wong）

美女！（IG/@mango_wong）

淡出多年的她保養極好，淡妝上陣的她皮膚依舊維持光滑透亮、零皺紋，似足少女！（IG/@mango_wong）

緋聞對象非富則貴！（VCG）

2004年的「霸王硬上芒」事件曾轟動一時，當年王秀琳正在拍攝《我和殭屍有個約會3永恆國度》，聲稱被當年的亞視一哥兼男主角尹天照非禮，尹否認並表示願意與她當面對質，又雙手發誓表示自己清白，直斥對方想借他提高知名度，雖然王秀琳有報警，但最後警方表示不予起訴，事件就此告一段落。王秀琳並沒有因為非禮事件而獲得同情，本來就半紅不黑的她形象變得更差，之後更淡出娛圈轉行從商。