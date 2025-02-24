44歲張敬軒激罕素顏曝光狀態震驚網民　有樣嘢食足20分鐘不停手

現年44歲的張敬軒向來無論在生活，還是穿搭上都予人一種非常之有品味的感覺，而且每次公開見人都會化好妝著靚靚，展示他的最佳狀態。不過張敬軒近日現身紅館為親密好友王菀之演唱會綵排時卻罕有以素顏示人，除了皮膚狀態令網民震驚外，張敬軒手上拎住的東西也成為焦點，究竟是什麼讓他一食食了20分鐘。

張敬軒每次都以最佳狀態示人，對觀眾和對自己都是一個尊重。（IG@hinscheung）

放完兩星期假叉足電的的張敬軒，日前現身品牌活動時，神采飛揚。（資料圖片/梁碧玲攝）

早前放假休息了兩個星期的張敬軒，近日復工重投工作，相信重中之重一定是為親密好友王菀之的演唱會做嘉賓，兩人相隔多時再次同台合作，令粉絲非常期待。而向來專業的張敬軒，昨晚（22日）頭場開騷前約下午5點多到達紅館綵排和準備，大眾粉絲在紅館後台外守候。

張敬軒以白馬王子look，為王菀之演唱會擔任嘉賓。

兩人今次再次同台合作，令不少粉絲期待萬分。（IG@hinscheung）

張敬軒乘坐其逾百萬座駕到場，甚有氣派，他落車後第一時間與現場粉絲「Say Hello」打招呼，貫徹一向親民作風，然後再進內綵排。至完成所有準備工作後，張敬軒再從後台步出與粉絲見面「吹水」。當時張敬軒還未上妝整頭換衣服，上身簡單穿上白tee配一件啡色毛毛外套，下身則是一條淺色牛仔褲，穿出減齡效果；而且張敬軒亦無懼素顏示人，皮膚狀態好到令人震驚外，加上一個齊蔭頭，更顯童顏。網民留言：「這髮型不就顯年輕囉。素不素最近的？髮型有點夢回2010年的感覺」、「素顏軒點解睇落咁年輕，佢明明大過我😒😒😒似20出頭死𡃁仔」、「十幾歲的感覺」、「邊忽似44歲啊 話距似24都有人信」、「好萌啊啊啊啊啊」。

張敬軒乘坐其過百萬座駕到達紅館。（小紅書截圖）

張敬軒落車後第一時間與現場守候多時的粉絲揮手打招呼。（小紅書截圖）

之後進入場內準備。（小紅書截圖）

另外有趣的是，張敬軒再次從後台出來的時候全程手上都攞住一包食物，見他的樣子愈食愈滋味，認真一看原來是雞蛋仔，張敬軒不只自己食，還分享給工作人員食，博主還爆張敬軒吃足20分鐘，在片段下以「Hins｜看順毛小軒吃了20分鐘雞蛋仔」為題，寫道：「吃完飯出來溜達，居然接到順毛小軒出來吃蛋仔哈哈哈哈哈！真的就是一直吃一直吃！」有粉絲笑指張敬軒十足大細路，也有粉絲溫馨提示，叫偶像食還食，記得喝涼茶，否則爆暗瘡就不帥了，果然「係愛呀」！

張敬軒上身簡單穿上白tee配一件啡色毛毛外套，下身則是一條淺色牛仔褲，穿出減齡效果。（小紅書截圖）

張敬軒向粉絲展示他手上的雞蛋仔。（小紅書截圖）

全程無停口。（小紅書截圖）

不停吃。（小紅書截圖）

再請工作人員食。（小紅書截圖）

粉絲說他食了20分鐘。（小紅書截圖）