57歲翁慧德神隱10年近況曝光凍齡力驚人 當年氣質美貌不輸邱淑貞

現年57歲的翁慧德是港德混血兒，曾在1989年香港小姐奪得「最上鏡小姐」及「最佳泳衣演繹獎」，參選港姐後曾在娛樂圈發展，拍過不少劇集和電影。不過由於身形高大而對發展有影響，其後翁慧德轉戰模特兒界，與楊崢、琦琦和馬詩慧等人被封為「香江十大名模」。

翁慧德曾參演《卡拉屋企》。（劇集畫面）

翁慧德曾與張敏、邱淑貞及周慧敏主演《精裝追女仔3之狼之一族》。（劇照）

翁慧德當年的氣質美貌不輸邱淑貞。（劇照）

直至1999年，翁慧德與周星馳電影《九品芝麻官》飾演「常威」的鄒兆龍結婚，婚後育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，翁慧德淡出幕前並移居美國，未有再出現在幕前。神隱多年的翁慧德日前在林穎嫺的YouTube頻道擔任嘉賓，翁慧德依然保養得宜，臉上未見有歲月痕跡，凍齡力驚人。

翁慧德日前在林穎嫺的YouTube頻道擔任嘉賓。（YouTube畫面）

淡出娛樂圈多年的翁慧德在訪問中宣布新搞作，與林穎嫺合體開YouTube頻道，林穎嫺說：「我哋真係老友鬼鬼，我哋啲仔女都大，嚟緊我哋都出現喺一個新嘅YouTube頻道『德嫺講姐』。」翁慧德透露一對孖仔已經大學畢業終於開始工作，而細女則差不多開始讀大學，而林穎嫺更大讚翁慧德的兩個兒子修讀電腦，細仔數學非常厲害。

翁慧德凍齡力驚人！（YouTube畫面）

談到近況，翁慧德笑指老公鄒兆龍依然好打得：「不過我都叫佢減產，唔使做咁多，因為真係辛苦，成日都要打，而且佢仲keep得好好，因為佢好認真做佢嘅工作，所以要保持狀態，好經營自己嘅身體，平時食得好清淡。」提到以前拍戲的趣事，翁慧德笑言拍戲好辛苦，不過因為太高，電視和電影都不太適合：「最終都係離開，係明智嘅選擇。」