楊秀惠生細仔坐完月出關　體態似足少女：每天忙得像打仗

選美冠軍近年轉營從商的前TVB花旦的楊秀惠，創業短短幾年，生意額已經突破1億，工作上愈見順遂，家庭生活亦非常美滿，今年2月4日再宣布喜訊第三度做媽媽﹗轉眼坐月完成正式出關，狀態甚好。



楊秀惠細仔頭髮濃密。（IG@vvyeo）

現年40歲的楊秀惠2019年與圈外男友在海外結婚，同年在馬來西亞宣布已誕下女兒， 2022年情人節誕下二女，今年再宣布細仔出世，成為三子之母。剛完成坐月的楊秀惠，開始進入忙碌湊B生活：「生完一個多月，正式進入三寶媽媽的生活模式！💖 雖然每天忙得像打仗，但我也在努力慢慢找回自己的狀態。這次，我特意多了拍照，提醒自己：即使成為了媽媽，也不要忘記愛自己、做自己。」

楊秀惠係新一代商界女強人。

楊秀惠已淡出幕前。（IG@vvyeo）

要照顧家庭又要管理公司，楊秀惠依舊KEEP得相當好，完全不似剛生產完，而且她向同為人母的網民分享快速充電方式：「有了三個小孩後，生活確實變得非常忙碌，有時候甚至會迷失在日常的瑣事中。但偶爾抽空出去吃頓飯、稍微打扮一下，不僅是找回自我的方式，也是愛自己的表現，更是一種對自己的小小獎勵。這幾張照片看似悠閒，其實是趁著短短的時間快速吃完飯就趕回家繼續照顧孩子～媽媽的生活就是這麼充實又忙碌！」

楊秀惠生細仔後坐完月，仍似足少女。（IG@vvyeo）

楊秀惠生細仔後坐完月，仍似足少女。（IG@vvyeo）

楊秀惠生細仔後坐完月，仍似足少女。（IG@vvyeo）