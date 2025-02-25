混血𡃁模失蹤原來秘陀第二胎　臨盆日下晝食壽司夜晚趕入院生仔

回想當年𡃁模熱潮席捲全港，但已經是十幾年前的事，昔日的性感少女們，很多都已為人母，今次要講的便是曾有「翻版Angelababy」之稱的Annie G.（吳燕安，全名Annie Gesela），她淡出後偶爾仍在更新社交平台，日前竟忽然自爆生得，原來她秘陀第二胎！



中國及西班牙籍混血兒Annie G.，當年有「翻版Angelababy」之稱。（網上圖片）

昔日的8模少女，大部份都已為人母。（網上圖片）

Annie G.屬「八模兵團」成員之一，是周秀娜師妹，出過寫真亦做過nowTV主持。不過她未幾就與從事鑽石生意的商人Henry結婚，育有一女Ariana。2018年，Annie G.說自己已做好準備復出，其後主要都是做KOL和照顧家庭為主，見她不時貼出女兒的生活照，母愛爆棚。

Annie G.是「8模」之一。（IG@anniegesela）

Annie G.確實有幾分似Angelababy。（IG@anniegesela）

Annie G.（右二）是「8模」成員之一，與「ViuTV一姐」陳俞希組成DJ組合Monster Beez。（VCG）

Annie G.（前排中）是周秀娜師妹。（VCG）

Annie G.在10年前懷第一胎。（IG@anniegesela）

Annie G.曾擔任nowTV娛樂主播。（IG@anniegesela）

Annie G.除了做媽媽，亦忙於做KOL。（IG@anniegesela）

Annie G.即使生完第一胎，都keep到腹肌！（IG@anniegesela）

Annie G.去年起雖然都有更新社交平台，但多是貼出女兒的照片，即使10月有貼出過與女兒的合照，但都是著住鬆身T恤。日前她就為「失蹤」解畫，原來她再次做媽媽！Annie G.說：「2024跳到2025一直失蹤嘅我，去咗完成一個我一直諗左好耐嘅一個目標，Ariana一直又（由）兩歲起，到而家眨吓眼九歲幾，都成日問我可唔可以有細妹或者細佬，所以自己一直都有諗以後唔想有遺憾💙 自己都四兄弟姊妹，所以更加想Ariana有兄弟姊妹，相隔九年幾差唔多10年後，我估唔到終於鼓起咗勇氣，我真係俾到佢💗🥳佢做大姐姐啦！而我再次做媽媽了！」

Annie G.去年起雖然都有更新社交平台，但多是貼出女兒的照片，即使10月有貼出過與女兒的合照，但都是著住鬆身T恤。

Annie G.甚少在社交平台露面，原來因為她秘陀第二胎！（IG@anniegesela）

她坦言連自己都覺得震撼，相隔9年多要重新開始適應懷孕及做媽媽，並透露今次陀BB比較辛苦，瞓得差、冇胃口、盆骨又痛，但她仍相信是值得的。Annie G.又表示：「今次可能個心情冇第一胎咁緊張，所以去到而家個肚呢個size，都仲未準備好所有要準備嘅嘢，過度輕鬆都唔係件好事😆不過而家都係唞多啲好先!到時有排冇得瞓🫣」

Annie G.說大女一直希望有細佬或細妹，自己亦相隔9年再懷孕，完成女兒願望。（IG@anniegesela）

Annie G.說今胎心情不太緊張，但陀B時就比較辛苦。（IG@anniegesela）

而她在前日（23日）更自爆當晚要入院生仔，但入院前居然要趕埋重要行程，就是約同屬𡃁模出身的好姊妹Dada Lo食壽司，Dada貼出二人食壽司的照片，寫下：「今晚入院生仔，而家食埋壽司先😂」而Annie G.就轉貼並表示：「緊張刺激 下晝食完夜晚生仔😂😂😂我有好好珍惜同利用時間㗎😂」

Annie G.明明生得，都要趕去同姊妹食埋壽司先。（IG@dadaloooo）

Annie G.笑稱自己識利用時間，夠晒緊張刺激。（IG@anniegesela）

雖然離開𡃁模圈多年，不過Annie G.同Dada Lo都仍然非常好感情，兩人亦同樣早為人母，一齊帶囡囡出街玩。Annie G.曾表示：「其實真係好難搵到個非常夾嘅好朋友！搵到就係一種幸福！而家一齊做嘢搵錢一齊減肥一齊湊女！一齊努力做個好老母😂」

雖然離開𡃁模圈多年，不過Annie G.同Dada Lo都仍然非常好感情，不時相約出街。（IG@anniegesela）