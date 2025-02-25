陳奕迅20歲女混血男友已融入家中 背景曝光高大靚仔仲係滑雪高手

近日有不少影星藝人到日本遊玩兼滑雪，影帝梁朝偉、陳冠希均在日本被捕獲，而梁朝偉到日本二世古滑雪時，有網民與他合照，相中「歌神」陳奕迅竟然意外入鏡。原來太太徐濠縈都有同行，其20歲女兒陳康堤及日本模特兒男友Shou Honda也有一同滑雪，男友已完美融入陳奕迅家中。

徐濠縈近日分享了多張在日本滑雪的照片。（IG圖片）

徐濠縈近日分享了多張在日本滑雪的照片。（IG圖片）

日前徐濠縈日前（23日）在IG分享了滑雪的照片，更與女兒陳康堤的Shou Honda同框合照，並公開標註了Shou Honda，看來已經融入家中，而且感情非常好。據知，Shou Honda為日本紐西蘭混血兒，外型高大靚仔，加上是滑雪高手與徐濠縈志趣相投，有人發現陳奕迅和徐濠縈都有關注對方IG。Shou Honda上月曾分享於二世古滑雪的片段，當時徐濠縈同樣在當地，而Shou Honda近日亦分享正身在島牧村滑雪。

徐濠縈日前在IG分享了滑雪的照片，更與女兒陳康堤的Shou Honda同框合照。（IG圖片）

徐濠縈去年遊日曾公開女兒與Shou Honda的合照。（IG圖片）

兩人感情穩定，Shou Honda已經融入家中。（IG圖片）

徐濠縈去年與女兒陳康堤遊日時，在IG分享照片時，公開了女兒陳康堤與一名身形高大的Shou Honda陪伴，徐濠縈更曾與對方影合照。另外，Shou Honda去年11月都有來港工作行時裝騷，更在IG公開了搭着女友康堤的自拍照，相信兩人的感情非常穩定，而且得到陳奕迅和徐濠縈的認可。