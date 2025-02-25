前TVB小生三代同堂拍片老竇勁搶戲　網民笑指慶幸有樣嘢無遺傳

現年47歲的前TVB帥氣小生陳智燊與華姐冠軍老婆宋熙年（Sarah）於2016年結婚，二人婚後育有兩個可愛兒子，一家四口美滿幸福。工作上，陳智燊和宋熙年夫妻倆同樣齊上齊落，二人約滿TVB離巢後轉型做KOL，夫妻檔經營YouTube Channel和內地社交平台雙線齊發，又拍住上密密接廣告和擔當司儀工作，曾有傳他們月入高達60萬，吸金力確實是強。而近來，他們的影片中出現了一位新拍檔，這位仁兄更獲網民讚好戲。

陳智燊與華姐冠軍老婆宋熙年離巢無綫後轉型KOL，吸金力強。（IG@chanjason_）

一家四口美滿幸福。（IG@chanjason_）

陳智燊近日在社交平台分享新影片，以「藤條炆豬肉」為題，笑言：「現在的年輕人應該未嘗過這個菜，為必要最好不要吃啦...不好吃的」。影片中陳智燊爸爸也粉墨登場，三爺孫孫搞笑互動，陳父獲網民讚有喜感勁搶戲。影片開端，陳父拿著「雞毛掃」自稱是傳統的老竇，強項是打...掃。之後他揮動手中的雞毛掃，陳智燊和兒子則站著雙手擺後，露出害怕的樣子，十分搞笑。

三爺孫近日一齊拍片。（小紅書截圖）

以「藤條炆豬肉」為題，陳父粉墨登場。（小紅書截圖）

陳父之後再稱自己是一個傳統的老竇，從不會讚賞自己的兒子，「永遠都不會！」跟著想著孫仔說：「Jamie，你老竇好醜樣。」沒料Jamie學他說：「你好醜樣」。之後陳父一臉惆悵，說：「男人老狗，講乜嘢愛吖」。鏡頭一轉，陳智燊和兒子互相講：「I love you」，畫面溫馨有愛，身旁的陳父只能露出羨慕又不爽的樣子。最後，多次強調自己是傳統老竇的陳父，表示他這輩子都沒換過尿片，然後他把尿片拿在手上研究，期間又睇又聞，十分可愛。

陳父好入戲。（小紅書截圖）

三爺孫拍片有趣又有愛。（小紅書截圖）

陳父最後還說：「我係一個傳統的老竇，我啲仔女絕對不能駁嘴。」他再對著孫仔說：「Jamie，你聽我講。」Jamie卻回應：「點解？No！」之後更直言：「I really angry. I don't want to talk to Grandpa!」便走了去，激到爺爺紮紮跳。陳智燊留言表示這些有趣影片用廣東話表達出來更好，也希望藉此讓年輕一代對中國傳統產生興趣和認識。

好有喜感。（小紅書截圖）

陳父勁搶戲。（小紅書截圖）

新抱宋熙年第一時間回覆：「我係一個傳統嘅新抱，我梗係讚我老爺店（掂）啦」，胡杏兒也表示：「Uncle好正」。而網民看完影片亦紛紛大讚：「陳爸爸好有戲」、「你老竇好戲過你」、「Cute grandpa」、「老竇好好戲好自然好鍾意」、「家庭氛圍好好」；也有笑言：「三代都好似樣啊基因强大」、「好像沒有遺傳到禿頭」，令人哭笑不得。

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