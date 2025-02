前TVB小生三代同堂拍片老竇勁搶戲　網民笑指慶幸有樣嘢無遺傳

現年47歲的前TVB帥氣小生陳智燊與華姐冠軍老婆宋熙年(Sarah)於2016年結婚,二人婚後育有兩個可愛兒子,一家四口美滿幸福。工作上,陳智燊和宋熙年夫妻倆同樣齊上齊落,二人約滿TVB離巢後轉型做KOL,夫妻檔經營YouTube Channel和內地社交平台雙線齊發,又拍住上密密接廣告和擔當司儀工作,曾有傳他們月入高達60萬,吸金力確實是強。而近來,他們的影片中出現了一位新拍檔,這位仁兄更獲網民讚好戲。

陳智燊與華姐冠軍老婆宋熙年離巢無綫後轉型KOL,吸金力強。(IG@chanjason_)

一家四口美滿幸福。(IG@chanjason_)

陳智燊近日在社交平台分享新影片,以「藤條炆豬肉」為題,笑言:「現在的年輕人應該未嘗過這個菜,為必要最好不要吃啦...不好吃的」。影片中陳智燊爸爸也粉墨登場,三爺孫孫搞笑互動,陳父獲網民讚有喜感勁搶戲。影片開端,陳父拿著「雞毛掃」自稱是傳統的老竇,強項是打...掃。之後他揮動手中的雞毛掃,陳智燊和兒子則站著雙手擺後,露出害怕的樣子,十分搞笑。

三爺孫近日一齊拍片。(小紅書截圖)

以「藤條炆豬肉」為題,陳父粉墨登場。(小紅書截圖)

陳父之後再稱自己是一個傳統的老竇,從不會讚賞自己的兒子,「永遠都不會!」跟著想著孫仔說:「Jamie,你老竇好醜樣。」沒料Jamie學他說:「你好醜樣」。之後陳父一臉惆悵,說:「男人老狗,講乜嘢愛吖」。鏡頭一轉,陳智燊和兒子互相講:「I love you」,畫面溫馨有愛,身旁的陳父只能露出羨慕又不爽的樣子。最後,多次強調自己是傳統老竇的陳父,表示他這輩子都沒換過尿片,然後他把尿片拿在手上研究,期間又睇又聞,十分可愛。

陳父好入戲。(小紅書截圖)

三爺孫拍片有趣又有愛。(小紅書截圖)

陳父最後還說:「我係一個傳統的老竇,我啲仔女絕對不能駁嘴。」他再對著孫仔說:「Jamie,你聽我講。」Jamie卻回應:「點解?No!」之後更直言:「I really angry. I don't want to talk to Grandpa!」便走了去,激到爺爺紮紮跳。陳智燊留言表示這些有趣影片用廣東話表達出來更好,也希望藉此讓年輕一代對中國傳統產生興趣和認識。

好有喜感。(小紅書截圖)

陳父勁搶戲。(小紅書截圖)

新抱宋熙年第一時間回覆:「我係一個傳統嘅新抱,我梗係讚我老爺店(掂)啦」,胡杏兒也表示:「Uncle好正」。而網民看完影片亦紛紛大讚:「陳爸爸好有戲」、「你老竇好戲過你」、「Cute grandpa」、「老竇好好戲好自然好鍾意」、「家庭氛圍好好」;也有笑言:「三代都好似樣啊基因强大」、「好像沒有遺傳到禿頭」,令人哭笑不得。

