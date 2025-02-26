TVB最佳女配婚後愈來愈靚罕曬美腿獲激讚　曾為拍戲除內衣博到盡

現年35歲的蔣家旻，去年9月與電視台高層周永基於日本輕井澤舉行婚禮，升呢幸福人妻，婚後蔣家旻依然努力工作，在新劇《非常檢控觀》和《巨塔之后》都會見到其身影。可能有老公仔的愛錫滋潤，網民發現蔣家旻婚後愈來愈靚，全身均散發住幸福的氣息，近日她在社交平台分享了一段街拍影片，當中更罕有曬腿，非常吸睛。

蔣家旻去年九月正式為成人妻。(IG@chiangel1110)

成為人妻後的蔣家旻，被讚愈來愈靚女。(IG@chiangel1110)

還多了份女人味。(IG@chiangel1110)

性感。(IG@chiangel1110)

蔣家旻近日在社交平台分享了一段在廣州拍攝的街拍影片，並寫道：「蒋家旻outfit* 在廣州街頭fitcheck一下」，向網民分享穿搭心得。片中蔣家旻留了一頭及肩長髮，配以空氣瀏海，上身穿上一件圓領tee，再加上一件over size的白色外套，而最吸睛的一定是她下身，穿著一條啡色百褶短裙，罕有騷出一雙緊緻、白滑美腿，一身「巴恩風」穿搭簡約得來更穿出清新少女感，重現昔日乖乖女形象，十分養眼。網民紛紛留言激讚：「會穿」、「好靚啊」、「越來越靚，自反骨祺後喜歡看你戲」、「好看，皮膚也好好！」、「好有清新感啊……」、「結左婚愈來愈靚」、「我第一次見你露腿，好靚對腳！」、「腿好直好瘦哦」

蔣家旻近日在社交平台分享了一段在廣州拍攝的街拍影片，向網民分享穿搭心得。（小紅書截圖）

一身「巴恩風」穿搭。（小紅書截圖）

罕曬美腿。（小紅書截圖）

展現可愛一面。（小紅書截圖）

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蔣家旻於2006年報名參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」的徵選活動，最終成功入選而開始其演藝事業，至今入行18年，期間經歷不少高低起跌，曾憑着《愛回家》中飾演乖乖女「馬子妮」一角成功入屋，但後來她接拍了葉念琛電影《第一次不是你》，並在電影中擔任女主角，戲中有不少情慾、性感，甚至連內衣都除埋等大膽戲分，雖然此角讓她成功入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，但有指由於演出過分大膽，有損「馬子妮」的乖乖女形象，因而觸怒了無綫高層，所以被抽起「馬子妮」一角，並被雪藏半年。

蔣家旻因為飾演《愛回家》的馬子妮而被觀眾認識。（截圖）

蔣家旻在電影《第一次不是你》中飾演「阿寶」，有大膽演出。（電影截圖）

好大膽。（電影截圖）

蔣家旻在《踩過界》被SM。（截圖）

蔣家旻出演《反黑路人甲》的黑社會「大家姐」姚清水（水姐）受到歡眾歡迎。（截圖）

不過，蔣家旻並沒因此放棄演藝夢，繼續做好每一個角色，在劇集《踩過界》中她飾演經常被SM的啤酒妹角色，演出令人眼前一亮；到2020年，蔣家旻又再擺脱乖乖女形象，更把本來的長髮剪短，在《反黑路人甲》中飾演黑社會「大家姐」姚清水（水姐），憑着這角色令蔣家旻以大熱姿態勇奪「飛躍進步女藝員」殊榮，進步獲得肯定；至近年，蔣家旻憑着《美麗戰場》中飾演奸到出汁的「鍾家琪」一角人氣急升，特別是在劇中被李成昌強姦及其後在浴室爆喊的那場戲，網民也大讚「超好戲」，成功贏得當屆「最佳女配角」。

蔣家旻在《美麗戰場》中飾演奸角「反骨琪」，演技再次大獲讚賞！（劇照）

蔣家旻憑着《反黑路人甲》中「水姐」一角，以大熱姿態勇奪「飛躍進步女藝員」殊榮！（IG@chiangel1110）