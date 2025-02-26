43歲慢活視后離巢人氣更勝以前　出席講座被逾百人包圍畫面勁震撼

現年43歲的前TVB視后唐詩詠，自2022年離巢後放慢生活步伐，僅作有限度的幕前演出，反而重啟學習Mode，學戲、學佛、學跑步，而當中代表作當然是到日本學做麵包，學成歸來後在銅鑼灣開設麵包店，雖然轉了跑道玩創業，但一樣難不到唐詩詠，她把麵包店搞得有聲有色，除了獲大批圈中好友捧場外，也得到不少市民支持，門外常常出現排隊人龍，更成為遊客打卡店，非常旺場。而近日唐詩詠到灣仔會展出席一個創業講座時，亦被大批現場人士包圍，狹窄的通道塞滿逾百人，場面誇張。

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（資料圖片）

唐詩詠自2022年離巢後放慢生活步伐。（IG@natalietong53）

唐詩詠離巢後狀態更勝以前。（IG@natalietong53）

唐詩詠在銅鑼灣開麵包店，成為遊客新打卡點。（IG@natalietong53）

近日，有網民在社交平台分享在灣仔會展偶遇視后唐詩詠的片段，據現場資料所見唐詩詠當日出席一個創業講座，分享如今創業和以往演戲的心路歷程。片中唐詩詠穿上綠色西裝套裝，以商界女強人姿態現身。她一到場隨即被大批現場出席人士包圍，舉起手機爭取上前合照，唐詩詠也非常友善，停步滿足大家的要求，幾乎行幾步便停一下、行幾步又停一下，完全是寸步難行。而更誇張的是，從另一個角度看過去，當時狹窄的通道目測塞滿過百人，大家都是想一睹這位視后的風采，畫面相當震撼，也可見這個時候人氣更勝以前。

唐詩詠日前出席創業講座，分享如今創業和以往演戲的心路歷程。（小紅書截圖）

有網民在社交平台分享在灣仔會展偶遇視后唐詩詠的片段。（小紅書截圖）

大批現場人士爭相上前合照。（小紅書截圖）

寸步難行。（小紅書截圖）

場面誇張。（小紅書截圖）

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身為麵包店老闆的唐詩詠並非翹埋雙手，而是事事親力親為，經常坐陣舖頭做埋生招牌。早前她打理麵包店被質疑衛生問題，有網民留言：「個手套掂完招牌，再掂下個門，然後再掂麪包？」、「所以話有手套唔一定乾净，唔戴手套反而仲可能會勤洗手」、「戴手套的意義是保護自己的手不被弄髒」等，唐詩詠就此事在限時動態作出回應：「唔使緊張，每次掂麪包之前，我都一定會換新的手套或消毒，我用手套嘅比例比任何一個人多。」正面大方獲得不少網民力撐。

唐詩詠從店內拿出招牌。(小紅書)

唐詩詠返回店內。(小紅書)

早前唐詩詠打理麵包店被質疑衛生問題。(小紅書)

唐詩詠大方回應網民。（IG截圖）

此外，唐詩詠昨日（25日）亦在社交平台鼓勵大家多做一些自己喜歡的事：「生活中不讓別人煩惱，是一種慈悲；生活中不讓自己煩惱，是一種智慧。#不要內耗自己 #多做一些自己喜歡的事。」黃翠如、陳煒、陳自瑤及古巨基等圈中好友紛紛點讚。

唐詩詠在社交平台鼓勵大家多做一些自己喜歡的事。（IG@natalietong53）

狀態大勇。（IG@natalietong53）

挑戰馬拉松。（IG@natalietong53）

狀態好好。（IG@natalietong53）