TVB上位小花轉金髮Look勁吸睛　曝光率驟減無奈嘆：最近沒啥機會

郭珮文（Juliana）在2023年參選港姐五強止步，但入行後憑「最強Body」極速上位，獲安排拍攝TVB劇集《法證先鋒6倖存者的救贖》，又為綜藝節目《福祿壽訓練學院》及《自駕德島》擔任主持，曝光率極高，人氣贏盡同屆港姐！踏入新一年，郭珮文轉換新形象，日前她曬出一輯金髮造型靚相，並寫道：「金髮回歸，哎，其實是假髮，今天畫了個韓妝，感覺和金髮很搭。」身穿白色Tube Top的她大曬傲人身材，一頭金髮更令人回想起郭珮文參選港姐面試時的造型！

最強Body！（IG@julianakpm）

被譽為新一代「最強Body」。（IG@julianakpm）

機會多多。（IG@julianakpm）

郭珮文身穿橙色tube top夜晚街拍，相當搶眼！（IG@julianakpm）

背心上的數字都被郭珮文的澎湃上圍撐到變形。（IG@julianakpm）

郭珮文在《愛．回家之開心速遞》中正式登場。（電視截圖）

大玩倒奶色誘潮偉。（電視截圖）

郭珮文在TVB劇集《法證先鋒6倖存者的救贖》中飾演黃宗澤的法證人員下屬，她在劇中以行政人員形象及西裝造型現身。（影片截圖）

郭珮文獲安排拍攝節目《福祿壽訓練學院》，在節目中表現「天然呆」意外大受歡迎。（電視截圖）

陳懿德同Juliana郭珮文着比堅尼浸溫泉，古惑開窿震撼眼球！

陳懿德同Juliana郭珮文着比堅尼浸溫泉大派福利！

郭珮文有份參演電影《麻雀女王追男仔》。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

網民紛紛留言大讚郭珮文的新造型十分吸睛，又靚女又Cool，不過亦有網民好奇她近期為何出鏡減少：「靚靚，做咩最近在TVB沒見到你？」而郭珮文亦相當老實地答道：「哈哈，哎最近沒啥機會。」

郭珮文轉換新形象。（小紅書圖片）

郭珮文轉換新形象。（小紅書圖片）

金髮look。（小紅書圖片）

金髮look。（小紅書圖片）

金髮look。（小紅書圖片）

無奈苦嘆冇機會。（小紅書圖片）

一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

型。（IG@julianakpm）

郭珮文大騷誘人身材。（IG@julianakpm）