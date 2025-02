謝婷婷貼全家福曝光謝霆鋒溫柔舉動　謝賢幫孫女慶生精神奕奕

謝婷婷在2019年突然宣布誕下一女,不過對於女兒Sara生父身份就絕口不提,貼相時都會遮住囡囡的容貌。直至本月14日情人節,她才突然放閃,大曬多張與靚仔外籍男友的合照,高調認愛:「Happy birthday to my forever Valentine ♥️(祝我永遠的情人生日快樂♥️)」

謝婷婷。(IG@jennifertsetingting)

謝婷婷在2019年突然自爆已為人母,但未有交代女兒生父身份。(IG@jennifertsetingting)

謝婷婷近日與外籍男友放閃,非常幸福甜蜜!(IG@jennifertsetingting)

近日原來是Sara 6歲生日,謝婷婷貼出多張合照,不但有她跟男友和女兒的照片,亦罕有貼出全家福。有一張相是父親謝賢、母親狄波拉、哥哥謝霆鋒的合照,未知是否齊齊為Sara慶祝生日,但相中的謝賢笑晒口,精神狀態相當不錯。而其中一些合照,更曝光了霆鋒溫柔一面,飲茶期間他餵外甥女食點心,露出迷人笑容,另一張相霆鋒又抱住Sara玩層層疊,一臉慈父樣。

雖然不知道謝婷婷男友是否女兒生父,但從相中所見相處融洽。(IG@jennifertsetingting)

謝婷婷更罕有貼出一家人與愛女Sara的合照,謝賢精神很好,笑容滿面。(IG@jennifertsetingting)

謝霆鋒謝婷婷小時候,謝賢、狄波拉常帶他們見記者、拜年及影全家福,近年就相當少見。(IG@jennifertsetingting)

謝婷婷曝光謝霆鋒慈父一面,他溫柔地餵Sara食點心。(IG@jennifertsetingting)

霆鋒又抱住外甥Sara玩層層疊。(IG@jennifertsetingting)

謝婷婷在貼文寫下:「Happy birthday, baby girl. You’re a real-life angel, I’m certain of it. Thank you for every single second. 💕 I love you more than all the stars in the sky. ♥️♥️♥️(生日快樂,寶貝女。你就像真正的天使,我深信不疑。感謝你陪我的每分每秒,我愛你,勝過天上所有星星。)」又透露過去的周末都馬拉松式為女兒慶祝,母愛滿瀉。

謝婷婷好愛錫Sara,指她就如天使一樣。(IG@jennifertsetingting)