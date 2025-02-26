謝婷婷貼全家福曝光謝霆鋒溫柔舉動 謝賢幫孫女慶生精神奕奕
撰文：金秀玲
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謝婷婷在2019年突然宣布誕下一女，不過對於女兒Sara生父身份就絕口不提，貼相時都會遮住囡囡的容貌。直至本月14日情人節，她才突然放閃，大曬多張與靚仔外籍男友的合照，高調認愛：「Happy birthday to my forever Valentine ♥️（祝我永遠的情人生日快樂♥️）」
近日原來是Sara 6歲生日，謝婷婷貼出多張合照，不但有她跟男友和女兒的照片，亦罕有貼出全家福。有一張相是父親謝賢、母親狄波拉、哥哥謝霆鋒的合照，未知是否齊齊為Sara慶祝生日，但相中的謝賢笑晒口，精神狀態相當不錯。而其中一些合照，更曝光了霆鋒溫柔一面，飲茶期間他餵外甥女食點心，露出迷人笑容，另一張相霆鋒又抱住Sara玩層層疊，一臉慈父樣。
謝婷婷在貼文寫下：「Happy birthday, baby girl. You’re a real-life angel, I’m certain of it. Thank you for every single second. 💕 I love you more than all the stars in the sky. ♥️♥️♥️（生日快樂，寶貝女。你就像真正的天使，我深信不疑。感謝你陪我的每分每秒，我愛你，勝過天上所有星星。）」又透露過去的周末都馬拉松式為女兒慶祝，母愛滿瀉。