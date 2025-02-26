謝婷婷貼全家福曝光謝霆鋒溫柔舉動　謝賢幫孫女慶生精神奕奕

謝婷婷在2019年突然宣布誕下一女，不過對於女兒Sara生父身份就絕口不提，貼相時都會遮住囡囡的容貌。直至本月14日情人節，她才突然放閃，大曬多張與靚仔外籍男友的合照，高調認愛：「Happy birthday to my forever Valentine ♥️（祝我永遠的情人生日快樂♥️）」

謝婷婷。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷在2019年突然自爆已為人母，但未有交代女兒生父身份。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷近日與外籍男友放閃，非常幸福甜蜜！（IG@jennifertsetingting）

近日原來是Sara 6歲生日，謝婷婷貼出多張合照，不但有她跟男友和女兒的照片，亦罕有貼出全家福。有一張相是父親謝賢、母親狄波拉、哥哥謝霆鋒的合照，未知是否齊齊為Sara慶祝生日，但相中的謝賢笑晒口，精神狀態相當不錯。而其中一些合照，更曝光了霆鋒溫柔一面，飲茶期間他餵外甥女食點心，露出迷人笑容，另一張相霆鋒又抱住Sara玩層層疊，一臉慈父樣。

雖然不知道謝婷婷男友是否女兒生父，但從相中所見相處融洽。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷更罕有貼出一家人與愛女Sara的合照，謝賢精神很好，笑容滿面。（IG@jennifertsetingting）

謝霆鋒謝婷婷小時候，謝賢、狄波拉常帶他們見記者、拜年及影全家福，近年就相當少見。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷曝光謝霆鋒慈父一面，他溫柔地餵Sara食點心。（IG@jennifertsetingting）

霆鋒又抱住外甥Sara玩層層疊。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷在貼文寫下：「Happy birthday, baby girl. You’re a real-life angel, I’m certain of it. Thank you for every single second. 💕 I love you more than all the stars in the sky. ♥️♥️♥️（生日快樂，寶貝女。你就像真正的天使，我深信不疑。感謝你陪我的每分每秒，我愛你，勝過天上所有星星。）」又透露過去的周末都馬拉松式為女兒慶祝，母愛滿瀉。

謝婷婷好愛錫Sara，指她就如天使一樣。（IG@jennifertsetingting）